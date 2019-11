Star Citizen | il nuovo trailer è incentrato sul produttore Aegis | il finanziamento

Star Citizen torna a mostrarsi in un nuovo impressionante video gameplay : Cloud Imperium Games ospita la CitizenCon 2949 dedicata al suo Star Citizen e il keynote di apertura ha offerto molto da vedere.Innanzitutto, si parte da un trailer dedicato all'Anvil Carrack, focalizzato sull'esplorazione, che è, appunto, il ruolo principale della nave Carrack che sarà lanciata a febbraio.Si passa quindi all'evento principale, un'impressionante demo di gioco che inizia sulla Carrack stessa. Durante la demo possiamo dare un ...

Star Citizen sta per ricevere la tanto attesa nave da esplorazione Anvil Carrack : Star Citizen ha pubblicato un nuovo video in cui viene mostrata la tanto attesa nave da esplorazione Anvil Carrack. Annunciata all'inizio di quest'anno, il filmato la introduce in una fantastica maniera cinematografica e vale la pena darci un'occhiata.Ma cosa c'è di così eccitante nella Carrack? Questa nave di esplorazione a lungo raggio sembra destinata a offrire un'impressionante flessibilità. Non sappiamo esattamente come la Carrack si ...

Star Citizen : parte oggi il nuovo evento Free Fly : In occasione del nuovo CitizenCon (evento in cui vengono comunicati novità legate allo sviluppo del gioco ai fan), i ragazzi di Cloud Imperium Games hanno annunciato un nuovo evento Free Fly per Star Citizen.L'evento parte da oggi 24 novembre e terminerà il 5 dicembre, dunque se siete curiosi di conoscere lo stato di sviluppo del gioco ma non avete intenzione di investire denaro, questa potrebbe essere la vostra occasione. I partecipanti saranno ...

Star Citizen : il nuovo filmato mostra una missione di salvataggio - il finanziamento supera i 240 milioni di dollari : Cloud Imperium Games, sviluppatore di Star Citizen, ha pubblicato un nuovo filmato incentrato su un nuovo tipo di missione che verrà pubblicato con la versione 3.8 dell'alpha.La missione spingerà i giocatori a salire su un'enorme navicella e liberarla dai pirati che l'hanno invasa, mentre tentano di fermare un attacco hacker in corso. Progettata per essere portata a termine da un gruppo di giocatori la missione è attualmente ancora in fase di ...

Star Citizen : disponibile una nuova prova gratuita del simulatore spaziale : Siete sempre stati curiosi di provare Star Citizen, il simulatore spaziale di Cloud Imperium Games attualmente in sviluppo da quasi otto anni? Allora fino al 3 novembre potete farlo a titolo gratuito grazie ad una versione di prova.L'evento di volo libero di Star Citizen ha lo scopo di mostrare tutto ciò che è stato introdotto nell'ultimo aggiornamento Alpha 3.7. Ciò include l'esplorazione delle nuove caverne sui vari pianeti e lune, la ...

Star Citizen si aggiorna con il lancio dell'alpha 3.7 : Il team dietro il progetto Star Citizen ha pubblicato un importante nuovo aggiornamento per il suo gioco multiplayer. Denominata alpha 3.7, questa versione dell'universo persistente (o PU, come viene chiamato) include grotte sotterranee, il noleggio di navi e altro. Le patch note sono disponibili online.A partire dall'11 ottobre, lo Star Citizen PU include vasti sistemi di grotte sotterranee su pianeti, lune e asteroidi. I giocatori possono ...

Star Citizen? “È come sviluppare tre tripla A simultaneamente” - speciale : Star Citizen sarà il videogioco più complesso di sempre. Quello più strutturato, più profondo. Anzi, facciamola breve: Star Citizen sarà il gioco più bello a memoria di videogiocatore.D'accordo: ammesso e non concesso vedrà mai la luce.Bramato come il nirvana da milioni di fedelissimi che negli anni - sette per l'esattezza, roba tipo I Promessi sposi del Manzoni in quanto a gestazione - hanno aperto volentieri il portafoglio facendolo diventare ...