Spoiler Il Processo primo episodio | Claudio indagato per l' assassinio della minorenne

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 29 novembre 2019) Questa sera 29 novembre andrà in onda in prima serata su Canale 5, la prima puntatanuova fiction di Mediaset "Il" con protagonista l'attrice fiorentina Vittoria Puccini e l'attore Francesco Scianna. Altri protagonistiserie sono: Camilla Filippi, Maurizio Lastrico e Michele Morrone. Ilracconta dell'omicidioragazza 17enne Angelica Petroni e la ricercaverità da partePM Elena Guerra. Il personaggio di quest'ultima ha un fortissimo senso di giustizia e del lavoro. La fiction è composta da otto episodi che saranno trasmessi in quattro puntate che andranno in onda da venerdì 29 novembre a venerdì 20 dicembre alle 21:20 sulla rete televisiva di Cologno Monzese....

