Sondaggio Index Research per PiazzaPulita | domina la Lega | il Pd perde ancora terreno

Sondaggio Index Research per Piazzapulita : la Lega vola al 34 per cento. Sbigottimento da Formigli : La Lega è inarrestabile. In un momento delicatissimo per il governo giallo-rosso il Carroccio scala le vette di tutti i sondaggi, anche quello realizzato per Piazzapulita. Index Research vede infatti al rialzo il partito di Matteo Salvini che raggiunge il 34 per cento ottenendo un +0,3 rispetto alla

Sondaggio Index a PiazzaPulita - per il 60% del campione Matteo Renzi farà cadere il governo : Chi crede ancora in Matteo Renzi? Risposta scontata: nessuno, o quasi. Scontato, per uno che ha fatto delle manovre di palazzo - poi rivendicate - il suo marchio di fabbrica. Ed il fatto che in pochi, anzi pochissimi, credano al leader di Italia Viva emerge in controluce anche da un Sondaggio Index

Sondaggio Index per PiazzaPulita - Matteo Salvini e Giorgia Meloni : altro botto in sette giorni : Un'altra settimana con il turbo per la Lega di Matteo Salvini. Anche il Sondaggio proposto da Corrado Formigli a PiazzaPulita non può che confermarlo. Chiamatelo effetto-San Giovanni, oppure effetto-manovra, il Sondaggio Index Research mostrato su La7 giovedì 24 ottobre indica un'ulteriore crescita

Sondaggio di Index Research per Piazzapulita - la Lega fa il botto : altro che le politiche del 2018 : A Piazzapulita la Lega fa il botto. Per il Sondaggio di Index Research il partito di Matteo Salvini non è solo cresciuto rispetto alle ormai lontane politiche del 2018, ma anche in comparazione a una settimana fa. Il Carroccio - nel giro di pochissimo - ha guadagnato uno 0,4 punti percentuali, passa

Sondaggio Index sul duello Salvini-Renzi a Porta a Porta : "Il vincitore è il leader leghista" : Il duello tra i due Mattei (Salvini e Renzi) non ha fatto emergere alcun vincitore, almeno in apparenza. Per gli italiani infatti ad avere la vittoria in pugno è stato il leader leghista anche se con un numero che poco distanzia il nemico politico. "Un 38 per cento contro un 37,6 per cento". Sono qu

Sondaggio Index per Piazzapulita : crescono Giorgia Meloni e Matteo Renzi - le loro cifre : La Lega si conferma primo partito anche se in calo mentre perdono consensi gli altri due principali partiti, Pd e Movimento 5 stelle. crescono invece Fratelli d'Italia e Italia Viva. E' quanto emerge dal Sondaggio Index illustrato da Corrado Formigli in diretta a Piazzapulita, su La7. Le rilevazioni