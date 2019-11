Sondaggi elettorali Tecnè | crescono le forze sovraniste | giù Pd e M5S

Sondaggi elettorali Index : Lega e Pd in calo - bene Fratelli d’Italia : Sondaggi elettorali Index: Lega e Pd in calo, bene Fratelli d’Italia La Lega sembra vivere una fase di appannaggio dopo la crescita conseguita negli ultimi due mesi. Ad evidenziarlo sono i Sondaggi elettorali realizzati da Index Research per Piazza Pulita e andati in onda il 28 novembre. Secondo la rilevazione, il Carroccio cala dello 0,6 rispetto alla settimana precedente, attestandosi al 32,8%. Prosegue invece la crescita di Fratelli ...

Sondaggi elettorali Emg - il 17% degli italiani voterebbe un movimento delle sardine : Sondaggi elettorali Emg, il 17% degli italiani voterebbe un movimento delle sardine Nei Sondaggi elettorali di Emg di questa settimana i due partiti in testa, Lega e PD, appaiono in calo, a vantaggio di quelli che seguono. La Lega scende di due decimi al 32,4%, mentre il PD perde il 0,3% andando al 19,7%. Il movimento 5 Stelle invece appare in recupero, in aumento al 16,5%. Questa crescita del 0,4% tuttavia non consente neanche il ritorno ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali elezioni regionali 2020 - si profila un risultato storico sia in Toscana che in Emilia Romagna : L’avanzata del centrodestra non si arresta. I sondaggi danno in testa la coalizione, grazie al grande contributo della Lega, in tutta Italia. Il centrodestra sta conquistando pian piano tutte le regioni anche quelle che storicamente era ad appannaggio del centrosinistra. Secondo gli Ultimi sondaggi, il centrodestra vincerebbe tutte le regioni del sud che si apprestano a votare nel 2020 ma anche in Toscana e in Emilia Romagna. I ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - rumor in parlamento - se dovesse vincere il centrodestra - Nicola Zingaretti pronto a staccare la spina al governo : Sembra che gli Ultimi sondaggi resi noti che danno in netto vantaggio il centrodestra sul centrosinistra in Emilia Romagna abbiano lasciato il segno nei Dem. Secondo quanto riferito da alcuni parlamentari Stefano Bonaccini è sicuro che il 26 gennaio trionferà. Lo sono però meno Nicola Zingaretti e il suo staff. Nicola Zingaretti si è detto molto preoccupato per il voto del 26 gennaio. Perché in Calabria è quasi sicura la ...

Sondaggi elettorali - il movimento delle Sardine ha un bacino potenziale di voti del 17% : Il Sondaggio Emg Acqua presentato ad Agorà su Rai 3 valuta il consenso dei partiti politici. La Lega è saldamente primo partito, seguita dal Partito Democratico. L'Istituto di ricerche ha valutato anche l'intenzione degli italiani di votare il movimento delle Sardine, nel caso in cui si presentino alle elezioni: il 77% non li sosterebbe, ma il 17% esprime un giudizio positivo.Continua a leggere

Sondaggi elettorali - battuta d’arresto per la Lega : sale Fratelli d’Italia : Le intenzioni di voto di questa settimana confermano la battuta d'arresto della Lega. Il partito di Matteo Salvini, che è ancora primo partito in Italia, ma che fa registrare un sensibile calo nelle ultime due settimane. Il Sondaggio, diffuso dall'Istituto Ixè per Carta Bianca, parallelamente mostra una crescita nei consensi di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Piepoli : battuta d’arresto per la Lega - torna a crescere il Pd : Sondaggi elettorali Piepoli: battuta d’arresto per la Lega, torna a crescere il Pd Anche i Sondaggi elettorali dell’Istituto Piepoli per Povera Patria, realizzati tra il 24 e il 25 novembre, vedono una battuta d’arresto per la Lega che rimane comunque la prima forza del Paese con il 31,5% dei consensi. Dietro, torna a crescere il Partito Democratico che sale al 19,5% mentre rimane inchiodato al 17,5% il Movimento 5 Stelle. Bene ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - Bonaccini in vantaggio di pochissimo - equilibrio tra Lega e dem : Un sostanziale equilibrio tra i due candidati è questo l’ultimo risultato del sondaggio di Tecnè per le elezioni regionali in Emilia Romagna che si terranno il prossimo 26 gennaio. Secondo Tecnè, in vantaggio di soli 3 punti percentuali ci sarebbe il governatore uscente Stefano Bonaccini sulla candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni. Mancano ancora due mesi alle elezioni regionali in Emilia Romagna e sembra che ci sarà un testa a ...

Sondaggi elettorali Ixè : Fdi sopra il 10% - respira il M5S : Sondaggi elettorali Ixè: Fdi sopra il 10%, respira il M5S Fratelli d’Italia supera la soglia del 10%. A certificarlo dopo Swg sono anche i Sondaggi elettorali dell’Istituto Ixè per Cartabianca, andati in onda il 26 novembre. Il partito guidato da Giorgia Meloni, rispetto alla precedente rilevazione, cresce dello 0,7 e si porta al 10,6%. E’ possibile che parte di questi voti arrivino dalla Lega che, infatti, flette dello ...

Sondaggi elettorali Tecnè : in Emilia Romagna parità tra Bonaccini e Borgonzoni : Sondaggi elettorali Tecnè: in Emilia Romagna parità tra Bonaccini e Borgonzoni Il Pd torna a vedere quota 20% mentre il Movimento 5 Stelle sprofonda sotto il 16%. Sono questi i risultati degli ultimi Sondaggi elettorali realizzati dall’Istituto Tecnè per Quarta Repubblica il 25 novembre. I dem, rispetto alla precedente rilevazione, guadagnano un punto e si portano al 19,6%. Percorso inverso per i pentastellati che passano dal 16,9 al ...

Sondaggi elettorali - in Emilia Romagna Bonaccini di poco avanti : continua testa a testa Pd-Lega : testa a testa tra Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni per la presidenza della Regione Emilia Romagna, così come tra i partiti che rappresentano i due candidati: Pd e Lega, infatti, si contendono anche il ruolo di lista più votata. Sono questi i dati emersi dal Sondaggio realizzato da Tecnè per Quarta Repubblica.continua a leggere

Ultimi Sondaggi politico elettorali - il cdx supera il 50% - sempre più su Lega e Fratelli d’Italia - franano Pd e M5S : Sembra oramai consolidato il quadro politico italiano. La maggioranza degli italiani, secondo i sondaggi, vuole un governo di centrodestra. Al momento, il centrodestra con alla guida la Lega, supererebbe il 50% dei consensi. Un risultato che permetterebbe a Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini di poter governare tranquillamente e anzi di poter addirittura cambiare la costituzione. Uno scenario che terrorizza sia il Pd che ...