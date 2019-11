Sondaggi elettorali Emg | il 17% degli italiani voterebbe un movimento delle sardine

Fonte : termometropolitico

(Di venerdì 29 novembre 2019)Emg, il 17%unNeidi Emg di questa settimana i due partiti in testa, Lega e PD, appaiono in calo, a vantaggio di quelli che seguono. La Lega scende di due decimi al 32,4%, mentre il PD perde il 0,3% andando al 19,7%. Il5 Stelle invece appare in recupero, in aumento al 16,5%. Questa crescita del 0,4% tuttavia non consente neanche il ritorno ai pur pessimi valorieuropee. In aumento anche Fratelli d’Italia, che sfiora il 9,9%, grazie a un incremento del 0,4%. Lo stesso 0,4% che invece Forza Italia perde scendendo al 7,3%. Il centrodestra nel complesso tuttavia appare in aumento grazie alla comparsa dell’1% di Cambiamo! di Toti, che non era in precedenza sondato. Italia Viva è quasi stabile. Perde solo lo 0,1% e scende al 5,3%, ma probabilmente non sono ...

