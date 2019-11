Smantellato clan ndrangheta | aveva la sua centrale economica al nord

Napoli - Smantellato il clan Mauro : minacce e botte - così imponeva il pizzo ai negozianti del rione Sanità. ‘Siamo camorristi - non salumieri’ : “Facciamo i camorristi, non i salumieri. Se non vi vedo, vi do’ meno a fine settimana”. Una filosofia di vita e di impresa, quella di Ciro Mauro detto zi’ Ciruzz, 67 anni, boss del clan delle stese e del pizzo nella Sanità di Napoli. Gli faceva eco il sodale Biagio D’Alterio, Gino ‘o fruttivendol: “Io faccio la malavita e la faccio come voi, rischio di prendere una botta dietro la testa o l’ergastolo”. Il boss approva e incoraggia: ...