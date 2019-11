Skoda Citigoe iV e Superb iV | il futuro elettrico

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 29 novembre 2019) LeiV eiV sono i due modelli che portano la Casa boema nel mondo dell'elettrificazione. In attesa di vedere - presumibilmente al Salone di Ginevra del prossimo anno - la prima auto elettrica di nuova generazione del brand ceco e basata sulla piattaforma MEB, leiV eiV rappresentano due modi diversi di utilizzare le batterie: la prima nel modo più puro, la seconda facendosi supportare da un motore tradizionale a benzina. In altre parole, la citycar è una elettrica al 100%, mentre l'ammiraglia è una plug-in hybrid, ovvero una ibrida che ha una batteria abbastanza capiente per percorrere fino a 62 chilometri a emissioni zero. Non c'è da stupirsi, se si pensa che entro il 2025 il 25% di tutte levendute sarà costituito da modelli elettrificati - ne arriveranno almeno altri otto entro il 2022 - e le ...

