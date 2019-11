Sinisa Mihajlovic | come sta | condizioni di salute e ultime notizie

Meno male che c’è Sinisa Mihajlovic : [Anticipiamo un articolo del numero del Foglio Sportivo in edicola domani e domenica. L'edizione di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre la potete scaricare qui dalle 23,30 di venerdì 29 novembre] Meno male che c’è Sinisa Mihajlovic, che ci commuove senza annegarci nella retorica, che piange

Sinisa Mihajlovic : «Io sono ancora qua. E lo sarò per sempre» : «Io sono ancora qua». Si prende una pausa, brevissima, eterna, dentro ci sta tutta la sua seconda vita. «E sarò sempre qua». Sinisa Mihajlovic torna a parlare a un mese esatto dal trapianto del midollo osseo (29 ottobre), a quattro e mezzo dalla rivelazione shock della malattia, la leucemia. Tempo presente. «Io sono ancora qua». Tempo futuro: «E sarò sempre qua. Questo per me è importante. Non ...

Se deve scegliere una canzone per raccontare questo momento Sinisa Mihajlovic sceglie Vasco Rossi: «Io sono ancora qua». Era perfetta però anche quella postata da sua moglie Arianna all'uscita ...

“Non è finita”. Sinisa Mihajlovic e la leucemia - le prime parole dopo le cure : Sinisa Mihajlovic ha finito il ciclo di terapie e torna a parlare dalla sala stampa del Bologna. Commozione e parole di gratitudine verso lo staff medico del Policlinico Sant’Orsola che lo ha avuto in cura. “Sono stati 4 mesi difficili, ho conosciuto medici straordinari che mi hanno supportato e, soprattutto, sopportato. Sono sempre stati meravigliosi con me. Quando uno affronta una malattia del genere si sa quanto sia difficile affrontarla ...

Il giorno più importante per Sinisa Mihajlovic. Il comunicato sulle sue condizioni : Sinisa Mihajlovic ha fatto il trapianto di midollo osseo. L’operazione, da donatore non familiare, è stata eseguita il 29 ottobre, ma la notizia è stata diffusa dal Bologna Calcio che ha pubblicato una nota dell’ospedale Sant’Orsola. Le condizioni generali dell’allenatore serbo malato di leucemia e gli esami ematologici vengono definiti “soddisfacenti”. “Sinisa Mihajlovic è stato dimesso oggi, 22 novembre 2019, dall’Istituto di Ematologia ...

Sinisa Mihajlovic - un mese fa il trapianto di midollo osseo : è stato dimesso dall’ospedale : Sinisa Mihajlovic è stato dimesso ufficialmente dall’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove è in cura dallo scorso luglio. L’allenatore serbo, malato di leucemia, lo scorso 29 ottobre è stato sottoposto a un trapianto di midollo osseo. Lo rendono noto lo stesso ospedale e il club in un comunicato. Mihajlovic oggi (venerdì) per il secondo giorno consecutivo era presente a Casteldebole, il centro d’allenamento dei rossoblu. ...

«Sinisa Mihajlovic è stato dimesso oggi, 22 novembre 2019, dall'Istituto di Ematologia Seragnoli, dopo essere stato sottoposto a trapianto di midollo osseo da donatore non familiare lo scorso 29 ...