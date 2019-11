Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 novembre 2019) Un’attrice che interpreta il biopic di se stessa diretta da una regista-fan che, a sua volta, è interpretata da un’attrice. Il tutto sotto la guida di una regista italiana, Chiara Malta, che è stata anche attrice. Abbiamo confuso le idee? Ben venga, perché il cinema serve anche a sparigliare le carte, rompere le certezze. Forse è per questo che, nei suoi 20 anni di carriera da quel 1999 che la vide esordiente per Nanni Moretti, ha scelto di essere la protagonista di, condividendo la scena con Elina Löwensohn, già musa di un cinema indie americano ed europeo che non esiste più, fra cui quell’Uomini semplici (Men) del 1992 di Hal Hartley di cui è inconfondibile icona. Come la critica militante del tempo ne fu catturata, altrettanto è la giovane Federica () che da fan dell’attrice passa a diventare la regista di un biopic su di lei. Le due donne si ...

Noovyis : (Simple Women, Jasmine Trinca: “Gli attori impazziscono in forme diverse”) Playhitmusic - - MonicaAosta : RT @Stefanialove69: Jasmine Trinca alla presentazione di ' Simple Women' @torinofilmfest #TFF37 #TorinoFilmFestival - solospettacolo : Jasmine Trinca, in Simple Women regista di un'icona -