Siamo stati nel quartier generale dove Facebook modera i nostri post

Cr4 - Lory Del Santo e la confessione su Roberto Mancini : "Siamo stati a letto insieme" : Piero Chiambretti ha voluto approfondire il gossip riguardante Lory Del Santo e la presunta notte di passione con Roberto Mancini, appena promosso a ct della Nazionale Italiana, Roberto Mancini. Durante un’intervista radiofonica a Un giorno da pecora, Lory Del Santo aveva parlato del brevissimo flir

Lory del Santo : Con Mancini? Siamo stati insieme solo una volta - per provare : La nuova edizione de La Repubblica delle Donne ha visto Lory Del Santo ancora protagonista della prima serata del mercoledì su Rete 4. Dopo l’esperienza dello scorso anno, la Del Santo è tornata ad essere una delle “ministre” di Piero Chiambretti sfoggiando un look del tutto nuovo, "dark". Frangetta, capelli lunghi e biondi e un rossetto scuro: una sorta di “Monica Bellucci aggiornata” – come si è definita lei stessa - , che sembra essere ...

Llorente a Espn : «Difficile vincere qui - Siamo stati bravi a pareggiare» : L’attaccante del Napoli Fernando Llorente ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Espn “Abbiamo attaccato bene nel primo tempo, non era facile vincere qui e alla fine siamo usciti con un pareggio”. Quale è stata la svolta? “Sicuramente trovare il gol nel primo tempo, nel finale del secondo tempo ci è mancato il secondo gol che poteva darci tranquillità, ma i giocatori sono più stanchi nei finali di ...

Maltempo - gli escursionisti salvati : “Siamo stati sprovveduti” : “Che figuraccia. Abbiamo sbagliato e siamo stati degli sprovveduti. Non abbiamo controllato il bollettino meteo e ci siamo fidati di cio’ che hanno detto alcuni amici”. Si dice “imbarazzata” Ginevra, l’escursionista di 20 anni rimasta bloccata con un amico a causa della neve al Bivacco Rattazzo, intorno a quota 2.200 metri, nel comune di Sauze di Cesana (Torino), e salvata dai tecnici del Soccorso Alpino e ...

James Van Der Beek e la moglie perdono il sesto figlio per un aborto : «Siamo devastati» : Dolore per James Van Der Beek e sua moglie. La coppia, come annunciato dall’attore di Dawson’s Creek sui social, ha perso il figlio che stavano aspettando, il sesto. «Siamo distrutti, sotto shock», ha dichiarato mostrando una foto della moglie Kimberly in ospedale con una delle loro bambine. «Siamo devastati. È così che ci sentiamo subito dopo che l’anima, che stavamo aspettando per dargli il benvenuto nella nostra famiglia ad aprile, ha ...

Fondo salva-Stati - ora anche i deputati M5s in commissione Finanze chiedono a Di Maio vertice maggioranza : “Non Siamo d’accordo” : Non ci sono solo Matteo Salvini e il centrodestra a chiedere che il premier Giuseppe Conte riferisca in Parlamento sulla revisione del Fondo salva-Stati. anche i deputati 5 stelle della commissione Finanze, nonostante la nota di smentita arrivata da fonti di Palazzo Chigi, hanno chiesto un intervento del capo politico 5 stelle Luigi Di Maio. “Il Parlamento”, si legge, “aveva dato un preciso mandato al presidente del Consiglio. ...

L’attore di Dawson’s Creek e la moglie perdono il sesto figlio a causa di un aborto : “Siamo devastati” : Il sesto figlio di James Van Der Beek sarebbe dovuto nascere ad aprile. Ma l’ennesimo dramma ha colpito l’amato protagonista della serie Dawson’s Creek. “Questo è il peggior incubo di ogni genitore in attesa”, ha detto l’attore 42enne per annunciare la perdita del figlio a causa di un aborto spontaneo della moglie Kimberly. L’ennesimo. Infatti non è la prima volta che la donna al fianco dell’attore deve fare i ...

James Van Der Beek e la moglie perdono il sesto figlio per un aborto : «Siamo devastati» : Dolore per James Van Der Beek e sua moglie. La coppia, come annunciato dall'attore di Dawson?s Creek sui social, ha perso il figlio che stavano aspettando, il...

"Siamo devastati". L'attore di Dawson's Creek e sua moglie perdono il sesto figlio a causa di un aborto : “Siamo distrutti, sotto shock”. James Van Der Beek, protagonista della celebre serie tv Dawson’s Creek, descrive così sui social la perdita di quello che sarebbe diventato il sesto figlio insieme alla moglie Kimberly. Il bambino sarebbe dovuto nascere ad aprile ma i due genitori hanno dovuto affrontare un altro aborto. I due infatti non hanno mai fatto mistero della gravidanze purtroppo non portate a ...

“Siamo stati insieme - poi mi ha mollato”. Gianni Morandi - emerge solo ora. La sua famosa (e formosa) ex confessa tutto : E chi lo avrebbe mai detto! Anzi, chi lo avrebbe mai ricordato, se non la diretta interessata. Oggi parliamo di un fatto che non tutti sanno, anche perché il gossip qualche anno fa non era come adesso: facile e rapido. Non tutti infatti sanno che la storia tra Gianni Morandi e Serena Grandi fu una delle più chiacchierate degli anni Ottanta in Italia. L’attrice bolognese è tornata a parlare della breve relazione con il cantante nel corso di ...

La ridicola caccia a Davide Ancelotti (e del perché non Siamo stati con De Laurentiis) : A memoria, non ricordiamo polemiche nei confronti dell’allenatore in seconda (una volta si chiamava così). Chissà, probabilmente nemmeno Mourinho – quando era vice di Robson – riuscì a far parlare di sé in questo modo. È toccato a Davide Ancelotti. La cui colpa è ovviamente quella di essere figlio di Carlo, e di lavorare con il padre. In tutti questi anni, ovviamente, non ricordiamo polemiche per Frustalupi, Pecchia, Calzona. I ...

Inter - Lautaro Martinez bacchetta la squadra dopo il ko di Dortmund : “Siamo stati deboli e immaturi” : L’attaccante argentino, autore del primo gol dei nerazzurri a Dortmund, ha usato parole dure per commentare la prestazione fornita dalla squadra nel secondo tempo Un autentico suicidio sportivo quello messo in atto dall’Inter a Dortmund, i nerazzurri infatti si fanno ribaltare nella ripresa dai tedeschi, subendo la rimonta da 0-2 a 3-2. AFP/LaPresse Un risultato amarissimo per la squadra di Conte, costretta adesso a totalizzare ...

Roma-Napoli - Davide Ancelotti : “buon primo tempo - ma non Siamo stati cinici. Pensiamo al Salisburgo” : Il Napoli esce dall’Olimpico di Roma con le ossa rotte. Un po’ di sfortuna e tanti demeriti hanno regalato tre punti importanti alla squadra di Fonseca. Al termine dell’incontro Davide Ancelotti, vice allenatore, oggi in panchina vista la squalifica del padre Carlo, ha risposto alle domande dei giornalisti Sky. Così ai media: “Abbiamo troppi problemi legati alla fase difensiva. Nel finale di primo tempo abbiamo ...

Barbara Cocca : “Io e Francesco Sarcina Siamo stati amanti - mi aveva fatto intendere che non era sposato” : “Io e Francesco Sarcina siamo stati amanti”. A rivelarlo in un’intervista al settimanale Nuovo è Barbara Cocca, modella 30enne che ha raccontato di aver avuto una relazione con il leader de Le Vibrazioni nel 2018, quando lui era ancora sposato con Clizia Incorvaia. Una confessione che arriva pochi giorni dopo le parole dette proprio dall’Incorvaia a Live – Non è la D’Urso, che aveva accusato il cantante di ...