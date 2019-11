Si rompono tutti i bagni sulla Stazione Spaziale internazionale dove c’è Luca Parmitano

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 novembre 2019) Houston, abbiamo un problema. Questa volta per davvero però. Si sono infatti rotti contemporaneamentee due i gabinetti presenti a bordo della. La segnalazione è stata fatta da, astronauta italiano comandante dell’Iss dallo scorso ottobre, al centrodella Nasa di Houston che, in risposta, ha detto agli astronauti che si trovano orapiattaforma di indossare dei pannoloni. Oltre a, sospesi a circa 400 km sul livello del mare, ci sono infatti altri cinque astronauti, i russi Alexander Skvortsov e Oleg Skrypochka e gli americani Christina Cook, Andrew Morgan e Jessica Meir,impegnati nella missione Beyond che li terrà in orbita per sei mesi, fino al prossimo gennaio. Il problema airiguarda sia la toilette del modulo americano,è andato in tilt il sistema di controllo sulle fognature e sui ...

