Serie tv su Prime Video a dicembre 2019 | le novità da Swamp Thing a The Marvelous Mrs

La Serie The Witcher di Netflix convince nelle prime impressioni? : I critici hanno condiviso su Twitter le prime impressioni sulla serie The Witcher di Netflix.Mentre l'effettivo embargo sulle recensioni per la serie scadrà il 20 dicembre, i critici hanno avuto la possibilità di visionare i primi cinque episodi, per poi passare sui social media con alcune impressioni iniziali e senza spoiler.E finora tutti sembrano essere d'accordo, l'attore Henry Cavill è un Geralt di Rivia sorprendentemente bravo.Leggi ...

Star Wars Jedi : Fallen Order è il gioco digitale più venduto della Serie al lancio nelle sue prime due settimane : Attraverso un comunicato stampa, Electronic Arts, Respawn Entertainment e Lucasfilm hanno annunciato che l'acclamato Star Wars Jedi: Fallen Order è il lancio digitale più venduto per un videogioco di Star Wars nelle sue prime due settimane. Il gioco ora è anche il titolo di Star Wars più venduto di EA per PC nella sua finestra di lancio iniziale.Star Wars Jedi: Fallen Order ha riscosso un grande entusiasmo da parte della critica ed è il gioco ...

Non solo Metroid Prime 4 : Nintendo sarebbe al lavoro su altri due giochi della Serie : Spuntano in rete nuovi interessanti rumor legati alla serie di Metroid. I fan sono ancora in attesa di capire il destino di Metroid Prime 4, il cui sviluppo è ripartito da zero in collaborazione con Retro Studios, ma, a quanto pare, ci sarebbe dell'altro in cantiere in casa Nintendo.Secondo l'insider LeakyPandy ci sarebbero altri due giochi della serie in produzione. Su Twitter, l'insider ha detto: "Nintendo ha in programma 2 nuovi titoli ...

Prime Impressioni : Emergence - la Serie tv con Allison Tolman dal 6 gennaio su Fox in Italia : Prime Impressioni, Emergence: la serie tv che parte già col fiatone, che non doveva essere di ABC, e in cui non succede niente. Martedì scorso su ABC ha debuttato Emergence, un nuovo mystery drama con Allison Tolman, attrice che abbiamo conosciuto nella prima stagione di Fargo come rivelazione, ma dal quel momento si è decisamente sgonfiata. Emergence è prodotta da Michele Fazekas e Tara Butters ed era stata inizialmente proposta a NBC nella ...

Hunters - il primo trailer della Serie con Al Pacino - nel 2020 su Amazon Prime Video : Hunters, il primo trailer della serie sui cacciatori di nazisti di Amazon Prime Video con Al Pacino Amazon Prime Video sta per diventare un’esperta in nazisti, e se in The Man in The High Castle il nazismo ha trionfato nella seconda guerra mondiale, nella nuova serie Hunters i nazisti se la vedranno con un gruppo di cacciatori che vuole ucciderli. Hunters è la nuova serie di Amazon Prime Video prodotta da Jordan Peele e che vede nel cast ...

The Feed su Prime Video dal 22 novembre - arriva la nuova Serie distopica in stile Black Mirror : Riuscirà Amazon a trovare la sua via fra le tante serie tv distopiche sbocciate negli ultimi tempi? Le Prime risposte si avranno con il debutto di The Feed su Prime Video – bastano pochi clic per abbonarsi o sfruttare la prova gratuita –, atteso per il 22 novembre. Si tratta di un thriller fantascientifico basato sull'omonimo romanzo di Nick Clark Windo e ambientato a Londra in un futuro non troppo lontano. Al centro della storia troviamo ...

Fast & Furious - le prime immagini della Serie animata : Inaugurata nel 2001, la saga cinematografica di Fast & Furious si è imposta come una delle serie filmiche più di successo degli ultimi decenni, sfornando otto pellicole, un film spin-off e con almeno tre progetti futuri già assicurati sul grande schermo, sempre fondendo gare di auto a tutta velocità e atmosfere thriller. Ma alla franchise si aggiungerà presto anche una serie animata: Fast & Furious: Spy Racers è infatti il titolo della ...

Curon - le prime immagini e il cast della nuova Serie italiana di Netflix : Curon, iniziate le riprese della nuova serie soprannaturale italiana di Netflix. Ecco le prime immagini e il cast. Sicuramente ricordate Curon, uno dei nuovi progetti tutti italiani di Netflix. La serie viene dalla mente di Ezio Abbate ed ha appena iniziato le riprese della prima stagione a Curon (il paese in cui si trova quel campanile in mezzo al lago) e Bolzano. La data di rilascio ancora non la conosciamo, ma la cosa certa è che arriverà nel ...

Curon - le prime immagini della nuova Serie italiana di Netflix : Curon, o più precisamente Curon Venosta, è un comune della provincia di Bolzano con poco più di duemila abitanti. Però è caratterizzato da un suggestivo monumento, il campanile di una chiesa trecentesca completamente circondato dal lago di Resia, bacino artificiale creato per realizzare negli anni Cinquanta della diga della Montecatini, dopo che il paese originario era stato evacuato a forza, raso al suolo e sommerso. Proprio questo luogo così ...

Amazon Prime Video Italia - il catalogo Serie tv : aggiunta l’ultima di The Man in the High Castle : Amazon Prime Video Italia il catalogo serie tv – Amazon Prime Video è disponibile in Italia dal 14 dicembre 2016. Attualmente sia il sito ufficiale che le app per Android, iOS e per le smart TV (LG e Samsung) sono disponibili in lingua Italiana, presente è la funzione download. Successivamente al lancio Italiano Amazon dal 5 settembre è arrivato anche su Playstation (3 e 4) mentre dal 7 novembre è arrivato in Italia il Fire Stick per ...

«Narcos vs Zombies» - su Amazon Prime Video una Serie nel 2020 : Prendi due soggetti molto amati nelle serie tv, mescolali insieme e ottieni Narcos vs Zombies, nuovo folle e intrigante progetto annunciato da Amazon Prime Video. La piattaforma streaming ha infatti annunciato che nel corso del 2020 verrà rilasciata la nuova serie, che mescola sci-fi, horror e azione. Composta da otto episodi, Narcos vs Zombies è scritta da Nicolas Entel (Pecados De Mi Padre), che ne è anche ideatore e showrunner, con Miguel ...

Cast e personaggi di High School Musical : The Musical : The Series - le prime immagini della Serie Disney+ (foto e video) : High School Musical: The Musical: The series si mostra al pubblico con una prima serie di immagini che ritraggono il Cast ed alcuni frame del primo episodio, in arrivo su Disney+, la piattaforma streaming di Disney che debutta il 12 novembre negli Stati Uniti. Ispirata agli omonimi film di Peter Barsocchini, High School Musical: The Musical: The series è una produzione americana sviluppata da Tim Federle, che ha Oliver Goldstick come ...

Serie tv su Amazon Prime : la top 10 delle migliori da Fleabag a Forever : L'ampiezza del catalogo di Netflix è sempre stato uno dei punti di forza della piattaforma, ma ciò non implica che sia l'unico criterio sul quale misurare qualsiasi altro competitor. Le Serie tv su Amazon Prime rifiutano infatti di seguire questa logica e puntano tutto sulla qualità per reggere il confronto. Il risultato è un gruppo più ristretto di produzioni originali, che però nulla ha da invidiare ai titoli del colosso concorrente. Per ...