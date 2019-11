Serie A | Napoli-Bologna in diretta esclusiva su Sky

Pallanuoto - Serie A1 2019-2020 : domani il turno infrasettimanale. Pro Recco col Quinto - Ortigia a Napoli : Approfittando della pausa delle Coppe Europee domani torna il campionato di Serie A1 di Pallanuoto: la nona giornata, dopo i rinvii per l’allerta meteo di sabato scorso di Savona-Florentia e Quinto-Lazio, dovrebbe disputarsi regolarmente. La capolista Pro Recco, a punteggio pieno, riceve proprio il Quinto, mentre la più immediata inseguitrice, l’Ortigia, fa visita al fanalino di coda Napoli. La Sport Management va a giocare in casa ...

Serie A - calendario 14^ giornata in tv : Juventus-Sassuolo su Dazn - Napoli-Bologna su Sky : Una volta archiviati gli impegni nelle coppe europee riprenderà il campionato di Serie A. In programma ci sarà la 14ª giornata stagionale, che si aprirà con l’anticipo di sabato 30 novembre 2019 con il derby tra Brescia e Atalanta. Il match al Rigamonti avrà inizio alle ore 15.00 e verrà trasmesso in diretta tv su Sky. Sono 22 le sfide fin qui disputate dalle due squadre in Serie A. Il bilancio complessivo è di 9 vittorie per le “Rondinelle”, a ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : il Milan blocca il Napoli - è 1-1 a San Siro : Secondo anticipo per la tredicesima giornata della Serie A di Calcio 2019-2020: a San Siro un Milan tutto cuore riesce a fermare l’impatto del Napoli e trova un pareggio per 1-1 al termine di un match molto intenso. Non si interrompe la crisi di nessuna delle due squadre (tante le polemiche per entrambe prima della pausa), ma l’obiettivo è quello di crescere in vista del finale del girone di andata. Tutto accade nel giro di cinque ...

LIVE Milan-Napoli 1-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : pareggio che fa scontente entrambe le squadre. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:57 LE Pagelle DEL MILAN: Donnarumma 6.5; Conti 5.5, Musacchio 6.5, Romagnoli 6, Hernandez 6.5; Krunic 6.5, Biglia 5 (dal 73′ Calabria 6), Paquetà 6; Rebic 5 (dal 46′ Kessie 5.5), Piatek 5 (dal 85′ Leao s.v.), Bonaventura 7. All. Pioli 6. 94′ FINITA! Milan-Napoli 1-1. 93′ Mertens da posizione invitante tira a giro ma non dà abbastanza effetto al ...

Serie A - anticipo Milan-Napoli 1-1 : 19.54 Milan reduce da due ko di fila, Napoli da 3 punti in quattro partite. Finisce 1-1 a San Siro una partita tra deluse. Poche occasioni e gioco a sprazzi.Pioli senza Suso,Ancelotti rinuncia a Manolas Il Milan cerca di fare la partita, ma passa il Napoli: incrocio dei pali di Insigne, tap-in di testa di Lozano(24') Reazione e pari rossonero con bomba dai 16 metri di Bonaventura (29'). Hysaj sfiora l'autogol. Prima dell'intervallo chance per ...

LIVE Milan-Napoli 1-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : le due squadre a caccia del gol vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72′ Fallo tattico di Theo Hernandez che viene ammonito. 69′ Ammonito Elmas per simulazione, l’arbitro ha punito il macedone reo di aver finto un contatto con Donnarumma. 65′ Non ce la fa Insigne, il quale viene sostituito da Younes. 63′ Insigne stringe i denti e prova a proseguire. 62′ Problemi al gomito per Insigne che abbandona momentaneamente il ...

LIVE Milan-Napoli 1-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Donnarumma salva su Insigne! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47′ Finito il primo tempo, Milan-Napoli 1-1. 46′ Donnarumma! Ripartenza del Napoli, Allan lancia Insigne in profondità ma l’attaccante napoletano a tu per tu con il portiere rossenero si lascia ipnotizzare. 45′ Concesso un minuto di recupero. 42′ Sventagliata di Krunic, Hysaj liscia ma Rebic dietro di lui non riesce ad indirizzare il colpo di testa. 39′ Il ...

LIVE Milan-Napoli 1-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : pareggia Bonaventura con un gran siluro! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39′ Il Napoli ha ripreso campo, ora il Milan attende rintanato in difesa. 35′ OCCASIONE MILAN! Il cross da sinistra di Hernandez e sporcato da Hysaj fa la barba al palo con Meret immobile. 32′ Contropiede rapidissimo del Napoli, Lozano corre e scarica per Callejon che calcia malissimo colpendo la palla con l’esterno. 29′ GOOOOOOOOOOL DEL MILAN!!! Bellissima azione ...

LIVE Milan-Napoli 0-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Lozano porta in vantaggio i partenopei! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25′ Affondo duro di Paqueta ai danni di Elmas, giallo per il centrocampista. 24′ GOOOOOOOOOOL DEL NAPOLI!!! Sinistro a giro di Insigne che si stampa sulla traversa, sulla ribattuta il più lesto è Lozano che di testa deposita in rete il gol dell’1-0. 21′ Stacco di Romagnoli da calcio d’angolo, il colpo di testa è centrale e Meret blocca. 19′ Piatek si sposta ...

LIVE Milan-Napoli 0-0 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : rossoneri più pericolosi degli azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16′ Momento di gara a basso ritmo, nel frattempo continua Rebic che pare essersi ristabilito. 13′ Problemi per Rebic che rientra in campo ma non sembra in grado di continuare. 12′ Partenza molto coraggiosa dei rossoneri mentre il Napoli appare molto compassato. 9′ Uscita provvidenziale di Meret che anticipa con un guizzo Bonaventura sul traversone dalla destra di ...

LIVE Milan-Napoli 0-0 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : comincia la partita a San Siro! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:58 I giocatori stanno facendo il loro ingresso in campo accompagnati dall’inno della Serie A. 17:55 Altri scatti provenienti da Milano Final warm-up LIVE Milan-Napoli 0-0 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Ancelotti lancia la coppia Insigne-Lozano - Piatek guida l’attacco rossonero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:50 Nell’anticipo delle 15 importante successo della Juventus in rimonta sul campo dell’Atalanta: i bianconeri si sono imposti con il risultato di 1-3 grazie alla doppietta di Higuain e il sigillo finale di Dybala e hanno portato il loro vantaggio in testa alla classifica a 4 punti sull’Inter. 17:45 Poche sorprese negli 11 scelti da Pioli: occhi puntati su Jack Bonaventura, ...

LIVE Milan-Napoli - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Pioli e Ancelotti per uscire dalla crisi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:40 Immagini dal riscaldamento dei partenopei Milan-Napoli formazioni ufficiali : DIRETTA TV del match di Serie A : Milan-Napoli: così schierata la formazione ufficiale, vediamo come scendono in campo gli azzurri. Risultato in tempo reale Milan-Napoli formazioni ufficiali – Si tratta di una sfida chiave per il futuro di Carlo Ancelotti, che tornerà nello stadio che in passato gli ha regalato tantissime gioie. Il mister partenopeo si trova di fronte ad una grandissima