Serie A | dai club una lettera aperta contro il razzismo

Ultime dai campi – Gli aggiornamenti sugli infortunati e le formazioni in vista della 14ª giornata di Serie A : Ultime dai campi – Le notizie che arrivano dai campi di allenamento della Serie A. Infortuni, partitelle e indicazioni tattiche in vista della prossima giornata di campionato. Brescia-Atalanta – Dopo giorni di bufere mediatiche con Balotelli protagonista, pare essere tornata un po’di calma in casa Brescia in vista del derby con l’Atalanta. Tranne Dessena, tutti a disposizione di mister Grosso, che potrebbe anche ...

Adrian - Serie animata/ Anticipazioni 28 novembre : pubblico non convinto dai disegni : Adrian, la serie animata, diretta: corruzione e violenza nella nuova puntata 28 novembre 2019. pubblico non convinto dai disegni.

Strike - la Serie tratta dai romanzi di Robert Galbrait – J.K. Rowling in onda in Italia : Strike, la serie tv, tratta dai romanzi dedicati all’investigatore privato Cormoran Strike arriva, finalmente, in esclusiva in Italia per essere mandata in onda da lunedì 2 dicembre in prima serata per sette appuntamenti su Premium Crime. Ma non siamo davanti semplicemente all’ennesima opera sapientemente realizzata dalla BBC, Strike è anche questo, ma si tratta della serie tratta dai romanzi scritti da Robert Galbrait che come molti ...

Serie A - ultime dai campi : Ribery ha la febbre - falso allarme Immobile - buone notizie per Sarri : NAPOLI – Mattinata di lavoro per il Napoli che prepara l’anticipo di sabato, alle 18, in casa del Milan. Per gli azzurri di Ancelotti prima parte di sessione dedicata al riscaldamento a secco con l’ausilio di ostacoli bassi. Successivamente torello e lavoro tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Allan ha svolto gran parte della seduta in gruppo. Lavoro differenziato per Ghoulam. Milik prosegue la sua tabella ...

Il Var arriva anche in Serie B : sarà usato dai playoff : arriva la Var in forma permanente anche in Serie B. L’assemblea delle società cadette infatti – apprende l’ANSA – ha appena approvato la delibera che ufficializza l’adozione della tecnologia: dal girone di ritorno del campionato sarà off line in via sperimentale per formare gli arbitri, a partire dalle gare dei playoff e playout sarà fissa […] L'articolo Il Var arriva anche in Serie B: sarà usato dai playoff è ...

Virgin River su Netflix a dicembre - arriva la Serie con Martin Henderson di Grey’s Anatomy tratta dai libri di Robyn Carr : È ufficiale l'arrivo di Virgin River su Netflix, disponibile dal 6 dicembre nel catalogo della piattaforma in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo: la nuova serie drammatica originale, basata sui romanzi omonimi di Robyn Carr, sarà uno dei contenuti con cui Netflix attirerà gli utenti nel periodo natalizio, insieme all'atteso ritorno di You con la seconda stagione. Prodotta dalla Reel World Management, che ha una certa esperienza in ...

Serie tv tratte dai fumetti - le 5 più popolari al debutto nel 2019 da The Boys a Watchmen : Le Serie tv tratte dai fumetti portano sullo schermo storie fantastiche di uomini, donne o ragazzi dotati di poteri o sensibilità fuori dal comune, un vissuto doloroso o la minaccia di un oscuro futuro. Lo abbiamo visto nel corso degli anni con Arrow, Daredevil, Lucifer, The Walking Dead e mille altre. Il 2019 ha continuato ad attingere al prolifico mondo delle graphic novel portando su grandi reti e piattaforme di streaming alcuni titoli ...

Serie A - ultime dai campi – Gli aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati : come stanno Mkhitaryan e Zaza : Le ultime dai campi di Serie A. Tanti allenatori devono fare a meno dei Nazionali. Alcuni calciatori lavorano in questa sosta per smaltire gli infortuni. TORINO – Ripresa degli allenamenti per il Torino al “Filadelfia”, con una sessione tecnica che poi si è conclusa con del lavoro aerobico, senza i 9 convocati per le rispettive nazionali. Simone Zaza ha svolto una sessione differenziata dopo il trauma distorsivo alla ...

Dublin Murders su StarzPlay dal 10 novembre la Serie dai romanzi di Tana French : Dublin Murders nuovo thriller inglese dai romanzi di Tana French. Trama, cast e data Arriva su StarzPlay una nuova serie originale inglese prodotta da BBC e RTE (irlandese) e distribuita da Starz negli USA e in contemporanea negli altri paesi come l’Italia in cui il servizio StarzPlay è attivo. Si tratta di Dublin Murders un intenso thriller psicologico tratto dai romanzi di Tana French. La prima stagione di Dublin Murders è ...

Napoli-Genoa 0-0 - Serie A calcio 2019-2020 : partenopei bloccati in casa dai liguri e fischiati dal proprio pubblico : Il momento drammatico in casa Napoli continua e, dopo una settimana ricca di polemiche tra società, allenatore e giocatori, arriva un brutto pareggio a reti bianche in casa con il Genoa nell’anticipo della dodicesima giornata della Serie A 2019-2020. I partenopei si spengono dopo un buon primo tempo e si arenano contro una squadra organizzata e ben allenata da Thiago Motta che si conferma a proprio agio sul campo delle grandi dopo aver ...

Boom di Serie tv tratte dai podcast - chi vedremo nel 2020 da Jamie Dornan a Janelle Monáe : Che i grandi network e le piattaforme di streaming guardino con interesse al prolifico microcosmo dei podcast non è una novità, ma negli ultimi anni la reciproca collaborazione ha raggiunto picchi inesplorati. Nel 2020 se ne godranno frutti interessanti grazie alle nuove serie tv tratte dai podcast e commissionate perlopiù da Universal Content Productions (UCP), studio di proprietà di NBC. L'annuncio più recente e atteso riguarda The End Up, ...

Calcio - Serie A : dai prossimi anni una partita di campionato si giocherà all’estero? : Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, sgancia la bomba. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, a lato dello Sport&Business summit, il dirigente del Calcio italiano annuncia che: “Proporremo che ci sia almeno una partita a stagione all’estero della Serie A”. Una notizia che avrebbe del clamoroso e che segnerebbe una nuova era del gioco più bello del mondo, non solo a livello italiano. Non si fanno ...

Serie A Basket – Sassari tocca ‘quota 100’ nell’anticipo della 7ª giornata : Virtus Roma distrutta dai sardi : La squadra di coach Pozzecco non lascia scampo ai propri rivali, prendendosi momentaneamente il secondo posto solitario in classifica La Dinamo Sassari non lascia scampo alla Virtus Roma nell’anticipo della settima giornata del campionato di Serie A di Basket, gli uomini di Pozzecco infatti si impongono con il punteggio di 108-72, ottenendo così la seconda vittoria consecutiva dopo quella in trasferta contro Cantù. Una prestazione ...

Dracula - ecco il teaser della Serie dai creatori di Sherlock : https://www.youtube.com/watch?v=IC9TjMNqPEo Gocce di sangue, unghie che saltano via, suore armate di paletti e creature raccapriccianti che saltano fuori dalle scatole: sono alcuni degli ingredienti del primo teaser di Dracula, la nuova serie dedicata al mitico personaggio dell’immaginario horror creata dalle menti dietro all’originalissima Sherlock. Sono infatti Mark Gatiss e Steven Moffat gli autori che tornano a occuparsi di un ...