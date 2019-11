Serie A contro il razzismo | lettera aperta firmata dai 20 club «È il momento di agire»

Serie A contro il razzismo - la lettera dei club : “non saremo più passivi - adesso le cose cambiano” : Una lettera aperta “a tutti coloro che amano il calcio italiano per chiedere aiuto nel combattere il razzismo”. I 20 club di Serie A hanno sottoscritto un documento con cui si impegnano “pubblicamente a fare meglio”, chiedendo “una efficace policy contro il razzismo, con nuove leggi e regolamenti”. La lettera inizia con un’ammissione di colpa: “Dobbiamo riconoscere che abbiamo un serio ...

Basket - Serie A 2019-2020 : la presentazione dell’11^ giornata. La Virtus Bologna ospita Cantù - Milano contro Reggio Emilia : Nel weekend è in programma l’undicesima giornata della Serie A 2019-2020: si comincia domani sera con l’interessante anticipo tra Trento e Brindisi e si finisce nella serata di domenica con il posticipo tra Virtus Bologna e Cantù; il turno di riposo toccherà alla Fortitudo Bologna. Andiamo ora ad analizzare singolarmente le sfide del fine settimana. DOLOMITI ENERGIA TRENTO-HAPPY CASA BRINDISI (Sabato 30 novembre, ore 20.30)Trasferta ...

BeIN contro la Supercoppa in Arabia Saudita : “Pronti a lasciare la Serie A” : La Supercoppa Italiana in Arabia Saudita proprio non va giù a BeIN Media, uno dei principali partner commerciali della Serie A. L’emittente del Qatar, che versa nelle casse del calcio italiano circa mezzo miliardo di euro per tre anni, spinge da tempo perché la Serie A scelga un’altra sede per la finale della coppa che quest’anno si disputa tra Juventus e Lazio, nonostante un contratto da 22,5 milioni di dollari per ...

Risultati Serie A – Tris Roma - vola la Lazio : colpo Verona contro la Fiorentina : La Roma rifila 3 gol al Brescia, Lazio all’ultimo respiro contro il Sassuolo, colpo Verona contro la Fiorentina: i Risultati della 13ª Giornata di Serie A Dopo le vittorie di Juventus e Inter, oltre al pareggio fra Milan e Napoli, maturati nella giornata di ieri, il 13° turno di Serie A prosegue con 4 gare nel classico appuntamento domenicale. Bologna e Parma si dividono un punto nel 2-2 che porta le firme di Kulusevski e Iacoponi per gli ...

Calcio a 5 - Serie A 2019-2020 : vittoria interna di Latina - Eboli pareggia contro la Cybertel Aniene negli anticipi del nono turno : Sono stati tre gli anticipi del nono turno della regular season del campionato di Calcio a 5 di Serie A 2019-2020. A sorpresa Eboli è stata fermata sul pari dalla Cybertel Aniene (4-4). Al Pala To Live di Roma non sono bastate le marcature di Antonio Bagatini, Marco Boaventura, Fabio Paoletto e ancora di Marco Boaventura per piegare i padroni di casa. La formazione allenata da Alessio Medici è andata a segno con Jorginho, una doppietta di ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : ottava giornata. Scontro in coda tra Ancona e Trieste : Dopo il martedì dedicato alla Nazionale di Paolo Zizza, che ha esordito in World League con un buon pareggio (sconfitta ai rigori) con le campionesse d’Europa dell’Olanda, torna il campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile. Sabato, come di consueto, in programma tutti i cinque incontri validi per l‘ottava giornata. L’attesa è per il big match di Padova tra il Plebiscito ed il Milano, con le padrone di casa che sono ...

Coppa Italia Serie C - esulta il Catania : vittoria di misura contro la Sicula Leonzio : Si è appena conclusa una gara relativa al sedicesimo di finale di Coppa Italia Serie C. Il derby tutto siciliano tra Catania e Sicula Leonzio, che già si erano affrontate in campionato qualche settimana fa. In quell’occasione, vinsero i rossoblu in rimonta e di misura. Di misura, così come stasera. La gara è terminata sul punteggio di 1-0 per gli etnei, è bastata una bella rete di Davis Curiale alla mezz’ora a decidere il ...

Scontro Serie A-Figc per il nuovo presidente di Lega : È convocata per lunedì 2 dicembre alle 12 l’assemblea della Lega di Serie A per l’elezione del nuovo presidente, in sostituzione di Gaetano Miccichè, che si è dimesso nel pomeriggio. L’assemblea è stata convocata dall’amministratore deLegato, Luigi De Siervo Non essendo mai stato nominato un vicepresidente, che avrebbe fatto da reggente, De Siervo ha così […] L'articolo Scontro Serie A-Figc per il nuovo presidente ...

#unrossoallaviolenza - la Lega Serie A contro la violenza sulle donne : La Lega Serie A si schiera contro gli abusi sulle donne con l’iniziativa #unrossoallaviolenza. Per il terzo anno di seguito, in tutte le partite della 13sima giornata, i calciatori scenderanno in campo con un segno rosso sul viso. Rosso come il cartellino delle espulsioni. I calciatori e gli arbitri scenderanno in campo con un segno rosso sul viso, accompagnati all’ingresso in campo da bambine che indosseranno la maglietta dell’iniziativa. ...

101 Dalmatian Street : su Rai Gulp arriva la Serie Disney con le canzoni di Cristina D’Avena e dei Me Contro Te : 101 Dalmatian Street La Carica dei 101 è uno dei classici Disney più amati, e dal 1961 ad oggi ha avuto un sequel ed un rifacimento con attori in carne e ossa. Adesso ha ispirato una nuova serie animata che, dopo il lancio su Disney Channel, è pronta a debuttare in chiaro oggi, alle 18.30, su Rai Gulp. Si tratta di 101 Dalmatian Street. 101 Dalmatian Street: tutto sulla nuova seria animata di Rai Gulp Prodotta da Passion Animation Studios e ...