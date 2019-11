Se Agatha Christie diventa antitrumpiana

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 29 novembre 2019) Ha un “cuore” politico il mystery “alla” che il Torino Film Festival ha scelto come film di chiusura e che sarà in sala dal 5 dicembre. Il “cuore” spunta di soppiatto più o meno a metà di “Cena con delitto” (ma il titolo originale,“Knives out”, cioè “fuori i coltelli”, è meno banale), esperimento di revisionismo in giallo diretto dal Rian Johnson di “Guerre stellari: L’ultimo Jedi”. Fa capolino da una casuale conversazione tra i molti eredi e congiunti di Harlan Trombey (Christopher Plummer), rinvenuto cadavere nel suo maniero neogotico all’indomani del suo 85° compleanno.Il soggetto (non nominato) della conversazione è Donald Trump, con la sua crociata contro gli immigrati e i figli separati dai genitori. “Lo so che è ...

