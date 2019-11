Scuola | Fioramonti stanzia 98 milioni per adeguare gli istituti a normativa antincendio

Scuola/ Maturità - tema di storia e addio buste : le scelte di Fioramonti buone a metà : Esame di Stato: Fioramonti modifica di nuovo la Maturità. Via le buste del colloquio, con sorteggio, e ritorno del tema di storia

Scuola/ Prima le esperienze poi i princìpi : consigli di metodo a Fioramonti : Le ambizioni di Fioramonti sull'educazione civica rischiano di trasformarsi nelle ennesime direttive burocratiche. Il ministro ascolti i docenti

Lorenzo Fioramonti - il ministro di Greta Thunberg : "Cambiamento climatico - materia obbligatoria a Scuola" : L'Italia può diventare la prima nazione al mondo a rendere obbligatorio nel suo sistema scolastico lo studio dei temi inerenti al cambiamento climatico e allo sviluppo sostenibile. La proposta è stata avanzata dal ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti attraverso un'intervista rilasciata all'ag

Manovra - Fioramonti : “3 miliardi per la Scuola o lascio il posto a un altro. Basta con i vincoli delle ‘manine burocratiche’ - bisogna investire” : “Stiamo vivendo un momento storico e abbiamo un’occasione irripetibile: un governo progressista può e deve sincronizzare l’Italia sull’orologio delle nazioni più progredite, che da anni hanno già fatto quello che io provo a proporre. A partire da un finanziamento importante, continuo e puntuale a ricerca, università e scuola”. Così il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, che lancia un ultimatum dalle pagine di ...

Manovra - il ministro Fioramonti si lamenta : "Pochi fondi per la Scuola" : Il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti, che, lo ricordiamo, è del MoVimento 5 Stelle, è molto polemico sulla Manovra economica del governo di cui fa parte, perché ritiene che non ci siano abbastanza risorse per il comparto di cui si occupa, la scuola. Il ministro si è sfogato via Facebook e ha scritto:"Forse è normale che una Legge di Bilancio evolva continuamente. Ciò che è meno normale, però, è che un ministro dell'Istruzione, ...

Scuola - l’annuncio di Fioramonti : “Concorso straordinario per 24mila precari entro fine anno” : Il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, ha annunciato nel corso di una audizione in commissione congiunta cultura di Camera e Senato che entro la fine dell'anno sarà indetto un concorso straordinario per 24mila precari che potranno salire in cattedra a partire dal prossimo primo settembre. Più lungo l'iter del concorso ordinario mentre il Miur ha chiesto che venga aumentato il numero dei posti per gli insegnanti di sostegno.Continua a ...

Manovra - il governo apre sulla plastic tax. Ma Fioramonti reclama più fondi per la Scuola : Le tasse sulla plastica. I fondi per la scuola. Gli incentivi ai pagamenti elettronici. E pure l'allarme del settore dei giochi che lancia un sos perché «all'ennesimo...

Fioramonti e il rigurgito statalista sulla Scuola : Sarebbe bastata un po' di lungimiranza, magari l'accortezza di rileggersi quello che dice la legge 62 del 2000 che, all'articolo 1, spiega che “il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e

Manovra - il ministro Fioramonti : “Risorse per Scuola - università e ricerca sembrano essere poche. Sono preoccupato” : “La Manovra la stiamo ancora studiando ed è in evoluzione, si sta facendo un lavoro di sintesi. Sono personalmente preoccupato perché le risorse per la scuola, l’università e la ricerca sembrano essere poche e mi auguro che aumentino”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, a margine della presentazione del “Patto per la ricerca” a Montecitorio, sostenendo che “le risorse Sono molto lontane da ...

**Milano : Fioramonti - 'disposti tutti gli accertamenti su bimbo caduto scale Scuola'** : Milano, 22 ott. (Adnkronos) - "Come ho già dichiarato a poche ore dall'accaduto, ho disposto tutti gli accertamenti dovuti e confido nel lavoro della magistratura. Il mio pensiero oggi è però solo quello di un padre. È un giorno di lutto per tutto il mondo della scuola". Lo ha scritto su Twitter il

Le due verità di Fioramonti sulla Scuola italiana : Il tanto bistrattato ministro Fioramonti, con due sole righe di intervista a Repubblica, è riuscito a rivelare altrettante verità inconfessate sul sistema dell’istruzione italiano. “Di certo non può bastare una laurea per diventare insegnanti: serve essere formati”. La prima verità è dunque che il c

Corteo studentesco contro tagli e alternanza Scuola-lavoro rinnovata : ‘Fioramonti dimettiti’ : Roma – Stamattina sono scese in piazza decine di scuole romane con lo slogan “NON SAREMO I VOSTRI SCHIAVI”. La protesta studentesca punta il dito contro la proposta della nuova alternanza, scritta dal precedente governo e non ancora approvata dal Ministro Fioramonti, che diminuisce il monte ore minimo obbligatorio ma permetterebbe a scuole e aziende di aumentare in modo illimitato la durata degli stage per gli studenti. Inoltre la nota di ...

Scuola/ La riforma virtuosa - e a costo zero - che Fioramonti può fare subito : Per l'avvio della piena autonomia non vi è bisogno di una legge, basterebbe un atto ministeriale. E sarebbe a costo zero. Fioramonti ci sta?

Scuola - Fioramonti : “No alla storia insegnata come Il Trono di Spade. La Maturità? Non cambia” : Il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti è intervenuto nel corso di un evento organizzato da Gilda, sindacato degli insegnanti, ponendo l'accento sull'insegnamento della storia: "Mi sta a cuore che gli studenti possano confrontarsi con la storia recente e che superi la superficialità del libro di testo. L'esame di Maturità 2020? Non cambia, forse piccoli interventi migliorativi".Continua a leggere