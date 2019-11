Sclerosi multipla | Novartis lancia il “Premio per l’innovazione delle tecnologie

Sclerosi multipla - l’avviso di EMA : “Un farmaco può causare gravi effetti collaterali - compreso il decesso” : L’EMA raccomanda di limitare l’uso del medicinale per la Sclerosi multipla Lemtrada (alemtuzumab) a causa di segnalazioni di effetti collaterali rari ma gravi, compresi decessi. Si raccomandano anche nuove misure per identificare e gestire i gravi effetti collaterali. Gli effetti collaterali includono disturbi cardiovascolari (che interessano il cuore, la circolazione e il sanguinamento, nonché l’ictus) e disturbi immuno-correlati (causati dal ...

Sclerosi multipla : un sottogruppo di pazienti beneficia del ripristino del flusso sanguigno : La Sclerosi multipla è una malattia che colpisce circa 2,5-3 milioni di persone nel mondo, 600.000 in Europa e circa 122.000 in Italia, in particolare donne. Da anni a Ferrara il professor Paolo Zamboni, ordinario di Chirurgia vascolare e Direttore del Centro di Malattie Vascolari dell’Università di Ferrara, studia l’apporto di interventi di tipo chirurgico-vascolare contro questa malattia invalidante. Tramite lo studio no profit Brave ...

Salute : scoperte molecole legate all’infiammazione nella Sclerosi multipla : Cosa scatena l’infiammazione alla base della sclerosi multipla? Se infatti da tempo è noto che la SM è una malattia cronica a base autoimmunitaria, in cui l’infiammazione gioca un ruolo fondamentale nel danno a livello della mielina, la guaina che ricopre le fibre nervose, i meccanismi all’origine della patologia ancora sfuggono. Così come sfuggono, in parte, quelli che scatenano lo stato infiammatorio che la ...

Sclerosi multipla : riflettori accesi sulla realtà di pazienti - familiari e medici : Sclerosi multipla: una malattia neurodegenerativa che colpisce 122 mila persone in Italia, quasi 12 mila solo in Lazio, con oltre 300 nuovi casi all’anno diagnosticati nella Regione. E oggi al Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs di Roma i riflettori si sono accesi sulla realtà di pazienti, familiari e medici che hanno raccontato le storie delle loro sfide quotidiane e della voglia di non arrendersi, che hanno ispirato la creazione ...

Sclerosi multipla - MALATTIA GEORGETTE POLIZZI/ 'Vivo con la paura che possa tornare' : La SCLEROSI MULTIPLA, la MALATTIA che ha colpito GEORGETTE POLIZZI: 'è una MALATTIA bastardissima va a colpire il sistema nervoso'

Sclerosi multipla : con bassa perfusione disabilità fisiche più gravi e a prestazioni cognitive peggiori : E’ stato pubblicato sul sito della rivista scientifica Neural Regeneration Research (NRR) un articolo ( review) intitolato “Relationship between MRI perfusion and clinical severity in multiple Sclerosis” (Relazione tra perfusione RM e gravità clinica nella Sclerosi Multipla). Secondo alcuni ricercatori dell’IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi di Milano, sono state dimostrate delle alterazioni della perfusione in diverse zone del cervello in ...

Sclerosi multipla : l’angioplastica può migliorare la qualità di vita ma non la disabilità : E’ stato pubblicato sul sito della rivista scientifica Annals of Vascular Surgery uno studio italiano intitolato “ Percutaneous Venous Angioplasty in Patients with Multiple Sclerosis and Chronic Cerebrospinal Venous Insufficiency: A Randomized Wait List Control Study” (Angioplastica venosa percutanea nei pazienti con Sclerosi Multipla ed insufficienza venosa cronica cerebrospinale: uno studio controllato randomizzato da lista di attesa). Secondo ...

Salute - arriva “Io non sclero” : l’audio serie dei pazienti sulla Sclerosi multipla : Disponibile da oggi, su www.iononsclero.it, la prima audio-serie ispirata alle storie vere di chi convive con la sclerosi multipla, una malattia neurodegenerativa che colpisce 122 mila persone in Italia. Il progetto è disponibile anche sulle piattaforme di streaming audio Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Spreaker. La serie, composta da 3 episodi e narrata dall’autore e conduttore radiofonico Matteo Caccia, si ispira alle storie ...

Sclerosi multipla - nuove tecnologie e social per contrastarla : Nel corso dell’ultimo congresso nazionale del Sin (Società italiana di neurologia) a Bologna, tra i diversi simposi quello organizzato da Novartis sulla Sclerosi multipla, che ha messo in luce l’importanza della diagnosi tempestiva, ma anche dei device e delle nuove tecnologie, oltre al bisogno di trattamenti sicuri ed efficaci per a ritardare la progressione della disabilità. “La Sclerosi multipla é un esempio di quanto una ...

