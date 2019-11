Sciopero per il clima | gli organizzatori | “Più di 300mila in piazza” La protesta anche

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 novembre 2019) Nel giorno del Black Friday, migliaia di giovani in Italia, come in tutto il mondo, tornano in piazza perre per ilmacontro il consumismo. Il quartoglobale organizzato da Fridays For Future, il movimento nato da Greta Thunberg, diventa‘Block Friday‘, come recitano gli striscioni in testa ai cortei che da Roma a Milano, passando per Napoli, Firenze e Torino. “Alla fine più dipersone sono scese in piazza oggi, nonostante la pioggia, in tutta Italia in più di 110 città piccole e grandi. I picchi ci sono stati a Roma (30mila persone sono arrivate in piazza del Popolo), Milano con 25mila persone, Torino e Napoli con 10mila persone”, spiegano gli. “Il Black Friday è il momento perfetto per denunciare un sistema economico fondato sullo sfruttamento sconsiderato dell’ambiente e dei lavoratori ...

