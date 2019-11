Sci alpino | Gigante femminile Killington 2019 | orario d’inizio e come vederlo in tv

Sci alpino - Discesa Lake Louise 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv : Sabato 30 novembre si disputa la Discesa libera maschile di Lake Louise, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. Sulle nevi canadesi andrà in scena la prima gara veloce della stagione, gli uomini jet sono pronti a scatenarsi in questo imperdibile appuntamento che apre la lunga trasferta in Nordamerica. Temperature molto basse, clima gelido e un tracciato sempre complesso da leggere per i ragazzi che si daranno battaglia ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Lake Louise. Dominik Paris : “Sarò pronto per la discesa di sabato - il clima è freddo” : Giornata di vigilia per Dominik Paris che si sta preparando per il weekend di Coppa del Mondo, il Circo Bianco è sbarcato a Lake Louise (Canada) dove si disputeranno un superG e una discesa libera. L’azzurro vuole essere assoluto protagonista e punta a un risultato di rilievo in modo da poter incominciare la stagione nel miglior modo possibile, il Campione del Mondo di superG ha sempre faticato a entrare in forma già a inizio stagione e ha ...

Sci alpino - Coppa Europa Funesdalen 2019-2020 : Linus Strasser vince lo slalom di apertura - indietro gli italiani : Linus Strasser si è aggiudicato lo slalom di Funesdalen, prima prova della Coppa Europa 2019-2020 di sci alpino. Il tedesco ha completato le due discese sulla pista svedese con il tempo di 1:30.73 (44:28 nella prima, chiusa al terzo posto e 46:45 nella seconda) rifilando 27 centesimi al croato Istok Rodes che aveva fatto segnare la migliore prestazione della prima manche in 44:23. Completa il podio il padrone di casa Kristoffer Jakobsen a 1.03 ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Killington 2019 : la storia - le favorite - gli albi d’oro e i precedenti delle azzurre : Per il quarto anno di fila Killington, località statunitense dello stato del Vermont, aprirà la trasferta nordamericana della Coppa del Mondo femminile con un weekend di gare tecniche, un gigante sabato e uno slalom domenica. La favorita assoluta è naturalmente la beniamina di casa Mikaela Shiffrin, vincitrice di tutti e tre gli slalom disputati qui ma anche seconda nel gigante del 2017. Purtroppo non ci sarà per l’intera stagione la norvegese ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Lake Louise 2019 : la storia - i favoriti - gli albi d’oro e i precedenti degli azzurri : Il weekend sulla pista Men’s Olympic East Summit di Lake Louise apre il calendario delle gare veloci della Coppa del Mondo maschile 2019-2020 con una discesa in programma sabato e un superG domenica. La località canadese dello stato dell’Alberta è diventata tappa fissa del Circo Bianco riservata agli uomini dal 1999 e quest’anno vi si disputeranno per la ventitreesima volta una discesa e per la ventesima un superG, ma già in precedenza vi si ...

Sci alpino - lo svizzero Janka comanda la 1ª prova cronometrata di discesa a Lake Louise : gli azzurri non brillano : Lo svizzero sfreccia nella prima prova di Lake Louise su Mayer e Kriechmayr, gli azzurri si nascondono Carlo Janka è stato il più veloce nella prima prova cronometrata della discesa maschile di Lake Louise. Lo svizzero ha fermato il cronometro sul tempo di 1’50″20 e precede i due austriaci Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr, in ritardo rispettivamente di 14 e 34 centesimi. Seguono lo statunitense Ryan Cochran-Siegòe a 51 ...

Sci alpino - programma e orari fine settimana Lake Louise : come vedere le gare in tv e streaming. Occhio al fuso orario : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2019-2020 si trasferisce in Nord America. A Lake Louise comincia la stagione della velocista, con in programma una discesa libera (sabato) e un super-G (domenica). Grande attesa in casa Italia per un Dominik Paris, reduce dal titolo mondiale e dalla coppa di specialità vinte in supergigante. L’altoatesino punta ad essere, però, grande protagonista anche in discesa. Non mancheranno i rivali come gli ...

Sci alpino - programma e orari fine settimana Killington : come vedere le gare in tv e streaming. Occhio al fuso orario : Sarà un fine settimana dedicato alle prove tecniche per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019/2020. Sulla pista di Killington denominata Superstar, le sciatrici saranno impegnate in un gigante nella giornata di sabato e di uno slalom per quanto riguarda domenica. Gli orari vedranno per entrambi la prima manche alle ore 15.45, quindi la seconda alle 19.00 viste le sei ore di differenza con il Vermont. La padrona di casa ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Lake Louise 2019 : Carlo Janka davanti a tutti in prova - indietro gli azzurri : Dopo la cancellazione del test cronometrato di ieri, un po’ a sorpresa è stato Carlo Janka il più veloce nella prima prova della discesa maschile di Coppa del Mondo di Lake Louise. Il 33enne svizzero del Canton Grigioni, che ha saltato quasi completamente la stagione olimpica 2017-2018 a causa di un grave infortunio al ginocchio e che ha sempre su di sé la spada di Damocle di cronici problemi alla schiena, si è lasciato alle spalle un bel po’ di ...

Sci alpino - rinviata ad oggi la prima prova cronometrata di discesa maschile a Lake Louise : la starting list : La prima prova cronometrata cancellata ieri dovrebbe essere svolta nella giornata di oggi, meteo permettendo Giovedì 28 novembre, con la prima prova della discesa maschile, dovrebbe prendere ufficialmente il via alle ore 20,15 la terza tappa della Coppa del mondo a Lake Louise. Il condizionale è d’obbligo dopo le avverse condizioni metereoligiche che hanno impedito agli atleti di scendere in pista già nella giornata di mercoledì come ...

Sci alpino - Federica Brignone preoccupata per il meteo di Killington : “temperature quasi primaverili” : L’azzurra ha raggiunto la località americana insieme alle colleghe per affrontare il doppio impegno di Coppa del Mondo previsto nel week-end Il gruppo delle slalomgigantiste che affronterà il doppio appuntamento del fine settimana con la Coppa del mondo di gigante (sabato 30 novembre, prima manche alle ore 15.45, seconda manche alle ore 19.00) e slalom (domenica 1 dicembre con prima manche alle ore 15.45, seconda manche alle ore ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Killington è una gara molto sentita - in gigante spero di lottare per il podio” : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino nel fine settimana sarà impegnata a Killington, nel Vermont, dove sono in programma uno slalom gigante sabato 30 ed uno slalom speciale domenica 1: l’Italia sarà della partita nei due giorni con Marta Bassino, Federica Brignone, Irene Curtoni, Sofia Goggia, Francesca Marsaglia, Roberta Midali, Karoline Pichler, Laura Pirovano, Martina Peterlini e Lara della Mea. Il meteo però è stato finora ...

