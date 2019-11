Scarcerato Jens Söring | il mostro che avrebbe ucciso con 50 coltellate i

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 29 novembre 2019) Era stato definito “” dopo un’accusa di duplice omicidio, ma oggi viene. Si tratta del tedescoSöring che, nel 1985, insieme alla fidanzata Liz sterminò la famiglia di lei in America. All’epoca, i due erano 18enni: lui prima si dichiarò colpevole, cambiando più volte versione in seguito e accusando la stessa ragazza, descritta come “bugiarda, fredda, spietata”. A riportare la notizia è Bild.Söring è in carcere dal 1986, ma ora le autorità dello Stato della Virginia hanno deciso di liberarlo e rinviarlo in Germania, con divieto permanente di rientro negli Stati Uniti. A dare l’annuncio è stato il governatore dello Stato, Ralph Northam, specificando che a Söring non è stata concessa la grazia.Figlio del vice-console della Repubblica Federale a Detroit ...

