Sardine | Sala | ‘rispetto ma vado avanti per la mia strada’

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 29 novembre 2019) Milano, 29 nov. (Adnkronos) – Le“mi hanno fatto un’impressione positiva ma credo che ognuno faccia il suo percorso”. E’ il pensiero di Giuseppe, sindaco di Milano, sul nuovo movimento che ha riempito le piazze di mezzo Paese.non andrà alla manifestazione di domenica. “In questo momento – dice -credo che abbiano bisogno e volontà di non avere politici intorno. Li osservo con attenzione”. La ‘sua’ manifestazione è quella del 10 dicembre: “Sempre da piazza mercanti il 10 dicembre partirà questa piccola marcia con i sindaci e abbiamo avuto l’adesione di circa 400 di loro, mi sembra una cosa impressionante. Per cui è inutile se ognuno di noi continua a ricorrere gli altri e peggio ancora se mettessi il cappello su movimenti che volutamente non hanno bisogno in questo momento di cappelli. Io li ...

