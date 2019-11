Sardine | nuovo endorsement Fico | posta ‘creuza de ma’ di De André**

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 29 novembre 2019) Roma, 29 nov. (Adnkronos) –del presidente della Camera Robertoalle ‘sardine’, l’onda anti-populista e anti-salviniana partita a Bologna e arrivata in tutta Italia. All’indomani del primo appuntamento, quello emiliano,avevato sui social ‘Com’è profondo il mare’ di Lucio Dalla, intonato dai manifestanti in piazza Maggiore ed entrato poi, con una strofa, nel manifesto delle ‘6000 Sardine’. Oggi, dopo la piazza di Genova,su Facebook ‘Creuza de ma’ di Fabrizio De Andrè, con un chiaro richiamo alle sardine raccolte ieri sera in piazza De Ferrari, nel capoluogo ligure. L'articolo‘creuza de ma’ di DeCalcioWeb.

alex_orlowski : Il nuovo look da komunista Padano per conquistare gli anziani elettori emiliano romagnoli, Manca la maglietta di C… - VincenzoDeLuca : Quello delle #sardine è un movimento nuovo, fresco, originale. C’è un richiamo ai valori umani fondamentali, sollec… - GassmanGassmann : È scattata la solita gara alla messa del cappello sulle #sardine ... spero davvero che questo NON avvenga e che rim… -