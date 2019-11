Sanremo 2020 | salta la collaborazione con MN | salterà anche Salini?

Giulia De Lellis a Sanremo 2020 : Facchinetti ci prova - arriva la risposta della Rai : Giulia De Lellis al Festival di Sanremo 2020 con Amadeus: la richiesta di Francesco Facchinetti Giulia De Lellis valletta al Festival di Sanremo 2020 con Amadeus. L’idea sarebbe venuta a Francesco Facchinetti, agente dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Come rivela Dagospia, il figlio di Roby dei Pooh avrebbe proposto alla Rai di valutare la […] L'articolo Giulia De Lellis a Sanremo 2020: Facchinetti ci prova, arriva la ...

Sanremo 2020 cast - polemica sulle vallette : Amadeus dice la sua : Amadeus replica alle polemiche sulle vallette del Festival di Sanremo: Diletta Leotta non ci sarà? Il nuovo numero del settimanale Chi ha lanciato l’indiscrezione sulla presenza di Diletta Leotta a Sanremo 2020 al fianco di Amadeus. Secondo la nota rivista diretta da Alfonso Signorini mancherebbe soltanto la firma sul contratto. Sul web è nata una polemica dopo che l’indiscrezione su Diletta Leotta al Festival di Sanremo ha fatto il ...

Sanremo 2020 - Amadeus vuole due vallette : Diletta Leotta e Gregoraci o Boccia (RUMORS) : Amadeus torna alle origini: in occasione della 70esima edizione del Festival di Sanremo sul palco dell'Ariston vorrebbe al suo fianco due vallette. Secondo quanto annunciato dal settimanale Chi, il conduttore vorrebbe fare come avveniva ai tempi di Pippo Baudo, ovvero averne una bionda e una mora. Sulle pagine del settimanale in edicola da mercoledì 28 novembre, sono stati svelati alcuni dettagli sul cast e per quanto riguarda la valletta bionda ...

Diletta Leotta confermata a Sanremo 2020 : con lei o Lorella Boccia o Elisabetta Gregoraci : Le vallette di Sanremo 2020: Diletta Leotta (confermata), Lorella Boccia e Elisabetta Gregoraci (in forse) Ritorno alla tradizione per Amadeus. Secondo quanto scrive il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 28 novembre, il conduttore avrebbe deciso di scegliere due vallette per il Festival di Sanremo 2020. Una bionda e una mora, come le […] L'articolo Diletta Leotta confermata a Sanremo 2020: con lei o Lorella Boccia o ...

Palinsesti Rai 1 - inverno 2020 : Il Cantante Mascherato a gennaio - L’Amica Geniale 2 subito dopo Sanremo - Ballando a fine marzo : Milly Carlucci Archiviata ormai la prima parte di stagione, la Rai ha messo a punto i Palinsesti invernali, relativi al periodo gennaio-marzo 2020. Su Rai 1 si preannuncia un inizio d’anno ‘a tutta fiction’, con l’intrattenimento riservato alle serate di venerdì e sabato. Palinsesti Rai 1, la prima serata da gennaio a marzo 2020 DOMENICA – Il prime di time di Rai 1 dal prossimo gennaio prevede, come detto, la ...

Festival Sanremo 2020 - accanto ad Amadeus ci sarà la cantante italiana più conosciuta al mondo - Laura Pausini : Sembra che sia molto probabile che accanto ad Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo 2020 possa esserci la cantante italiana più conosciuta al mondo, Laura Pausini. Secondo clamorose indiscrezioni il nuovo direttore artistico della più seguita kermesse musicale che ha preso il posto di Claudio Baglioni vuol essere circondato di donne per la conduzione del suo Festival. In un primo momento aveva pensato a due bellezze ...

Ciclismo - Elia Viviani : “Obiettivo Milano-Sanremo - poi farò il Tour e non il Giro. A Tokyo 2020 voglio tre ori” : E’ un Elia Viviani combattivo, quello che parla a La Nazione in relazione ai programmi della stagione 2020 a margine del riconoscimento quale miglior ciclista italiano del 2019 ottenuto al Giglio d’Oro. Tutti i suoi programmi sono condensati in poche, ma chiare e concise parole. Queste le dichiarazioni dell’oro nell’omnium a Rio 2016: “Il mio primo obbiettivo la Milano-Sanremo e le altre classiche di primavera, mi ...

La vuole Amadeus : Laura Pausini conduttrice di Sanremo 2020? : Da qualche settimana trapelano indiscrezioni e ipotesi sulla prossima edizione del Festival di Sanremo. Al momento la sola e unica certezza è la conduzione del programma affidata, per la prima volta nella sua carriera, ad Amadeus. Il settimanale Vero in edicola da oggi venerdì 22 lancia lo scoop sul personaggio che affiancherà il conduttore Rai alla guida del programma. Il nome prescelto sarebbe quello di Laura Pausini che, proprio sul ...

Sanremo 2020 - Amadeus punta tutto sull’esplosiva Diletta Leotta e su Monica Bellucci : Sembra che Amadeus voglia per il suo Sanremo sbalordire tutti. Il direttore artistico della kermesse musicale più amata dagli italiani ha intenzione di proporre due conduttori e due conduttrici. Amadeus sta puntando tutto su due donne bellissime. La prima è Diletta Leotta, la presentatrice di DAZN è molto amata dal pubblico giovanile. Seguitissima sui social è molto richiesta. E’ stata già la conduttrice a Miss Italia, è apparsa in un ...

Sanremo 2020 - la voce bomba : “Amadeus vuole lei al suo fianco” : Manca ancora un po’ a Sanremo 2020 ma di gossip e indiscrezioni sul Festival siti e stampa sono già pieni. La certezza per il momento è che sul palco del teatro Ariston ci sarà Amadeus, per la prima volta al timone del Festival, ma oltre alla curiosità è alle stelle. Quella sui 20 cantanti della categoria Big (o Campioni) sarà saziata il prossimo 6 gennaio, quando in diretta e durante la serata speciale de I soliti ignoti Il ritorno dedicata ...

Laura Pausini a Sanremo 2020 come conduttrice : l’ultimo gossip : Laura Pausini condurrà il Festival di Sanremo 2020 con Amadeus? Ultime news e indiscrezioni Continuano a trapelare indiscrezioni e pettegolezzi sulla prossima edizione del Festival di Sanremo. Che, com’è noto, sarà diretto e condotto per la prima volta da Amadeus. Stando a quello che si legge sul settimanale Vero, nel numero in edicola da venerdì […] L'articolo Laura Pausini a Sanremo 2020 come conduttrice: l’ultimo gossip ...

Sanremo 2020 anticipazioni - Amadeus chiama Laura Pausini : il retroscena : Amadeus vuole Laura Pausini al Festival di Sanremo 2020? L’indiscrezione Il settimanale Vero ha riportato un’indiscrezione su Sanremo 2020 di Amadeus che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? In pratica pare che il popolare conduttore, nonchè direttore artistico della kermesse più importante di Italia, stia cercando di portare al Teatro Ariston nientepopodimeno che Laura Pausini. Andando nel dettaglio, ...

Subsonica a FqMagazine : “I ragazzi in piazza a Bologna sono la forza del nostro futuro. Sanremo 2020? No alla gara - sì come superospiti” : Vent’anni e non sentirli. Sempre precursori dei suoni moderni, ma anche di diversi temi d’attualità, i Subsonica tornano insieme per celebrare al meglio la grande festa di “Microchip Emozionale” che si è trasformato in “Microchip Temporale”, in uscita il 22 novembre. Samuel, che si è tolto i vestiti del giudice di X Factor dove sta raccogliendo consensi per la sua competenza e precisione, assieme a Max Casacci (produttore e ...

Sanremo 2020 cantanti - Agostino Penna sorprende : la confessione su Amadeus : Sanremo 2020, Agostino Penna non esclude partecipazione a Storie italiane Agostino Penna è stata un vera e propria rivelazione a Tale quale show perché – come tutti voi senz’altro avrete visto – è riuscito a imporsi nello show di Carlo Conti con garbo e professionalità talvolta lasciando tutti a bocca aperta; non si può dire […] L'articolo Sanremo 2020 cantanti, Agostino Penna sorprende: la confessione su Amadeus proviene ...