Salvini | Conte Marchese del Grillo Sia più umile

Fonte : blogo

(Di venerdì 29 novembre 2019) Matteotorna all'attacco anche oggi contro il Premier Giuseppee il principale teatro di battaglia è ancora quello del Mes. Ieri sera il segretario leghista aveva detto:"Leggo chemi vuole querelare: allora preda il bigliettino e si metta in fila, dopo Carola e la Cucchi. Lui però mi ricorda una celebre frase deldel, 'io so io e voi non siete un cazzo'. Sia piùche poi l'arroganza porta male"Poi stamattina è tornato sull'argomento rispondendo ache lo invita a rinunciare all'immunità parlamentare e sostenendo di non averla mai avuta:"Io non ho mai avuto l'immunità parlamentare. Oè confuso o è ignorante. Perché il caso Diciotti di cui parla è una scelta politica, mia e di tutto il governo a difesa dei confini. Il mio problema non è la querela, ma il fatto chesu Ilva non sa cosa fare, su Alitalia non sa cosa fare, sui ...

fattoquotidiano : Fondo salvi-Stati, il premier Conte: “Salvini vada a fare esposto e io querelerò per calunnia” - matteosalvinimi : L'ex avvocato del popolo mi ricorda una celebre frase del Marchese del Grillo: 'Io so' io e voi non siete un c...'.… - NicolaPorro : Siamo alle comiche finali: #Conte querela il suo ex alleato e vice #Salvini sul #MES. Inchiesta #Open: le #fakenews… -