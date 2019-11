Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 29 novembre 2019) In una societàpiù digitalizzata, con genitori anziani (e spesso separati) e Internet a fare la parte del ‘maestro’ anche nella sfera sessuale, isi sentonopiù soli. Così, per vincere malessere e disagio, aumenta il ricorso ad ansiolitici e, o ad atti di. E’ la fotografia emersa da un’indagine su oltre 10.000 studenti, illustrata da Carlo Foresta, ordinario di Endocrinologia dell’Università degli Studi di Padova, in vista del XIV Convegno di Medicina organizzato dalla Fondazione Foresta Onlus domani a Lecce presso il Castello Carlo V. L’indagine è il risultato del Progetto DigitPro – il Disagio giovanile e la sua prevenzione – sviluppato dalla Fondazione Foresta Onlus. “Si tratta di dati raccolti nella popolazione studentesca negli anni 2017-2018 in diverse città ...

novasocialnews : Salute: giovanissimi sempre più connessi tra autolesionismo e antidepressivi #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - ANSA_Salute : Secondo i dati riportati da @LancetChildAdol, nel mondo oltre 4 giovanissimi su 5 non svolgono abbastanza #attività… -