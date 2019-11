Rottamazione cartelle | tutto quello che c’è da sapere sulle rate del 2 dicembre

Rottamazione Quater : nuova possibilità per le cartelle esattoriali fino al 2018 : Nel correttivo al decreto fiscale compare la Rottamazione Quater che comprende, non solo le cartelle esattoriali degli anni passati per chi non avesse aderito alle vecchie rottamazioni ma anche i debiti iscritti a ruolo fino al 2018. In sostanza, questo provvedimento risulta essere simile al precedente, con l'unica differenza che nel pacchetto della Rottamazione Quater si evidenzia l'estensione dei termini per l'accesso alla nuova definizione ...

Cartelle esattoriali : quarta Rottamazione in arrivo. Requisiti e importo : Cartelle esattoriali: quarta rottamazione in arrivo. Requisiti e importo In un periodo in cui il dibattito politico e parlamentare su nuove misure fiscali e correzioni e modifiche al decreto fiscale, sta entrando nel vivo – dato anche che dal 2 dicembre scatterà la discussione per la conversione in legge del decreto citato – ecco che si parla anche della quarta rottamazione Cartelle esattoriali. Vediamone allora i Requisiti e ...

Agenzia delle Entrate - in arrivo la quarta Rottamazione per le cartelle esattoriali : È in arrivo la quarta rottamazione delle cartelle esattoriali, anche detta rottamazione quater, una versione rinnovata della "pace fiscale" promossa e varata dal Governo giallo-verde di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che permette ai contribuenti di sanare le cartelle affidate all'agente della riscossione fino a fine 2018. Debiti cancellati per chi ha ricevuto le cartelle nere La discussione per la conversione in legge del decreto fiscale ...

Rottamazione cartelle - nuova chance per i ritardatari : versamenti entro il 2 dicembre : cartelle: chi ha saltato la scadenza del 31 luglio potrà versare la prima o unica rata entro il 2 dicembre. Il lieve inadempimento: per effetto del calendario il margine di tolleranza può spingersi fino al 9 dicembre

Rottamazione cartelle e saldo e stralcio : 700 mila comunicazioni in arrivo : Rottamazione cartelle e saldo e stralcio: 700 mila comunicazioni in arrivo In arrivo circa 700 mila comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate a tutti quei contribuenti che hanno effettuato richiesta di adesione ai provvedimenti di definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Tra questi non solo chi ha fatto richiesta per il saldo e stralcio, ma anche chi ha fatto domanda in ritardo (entro il 31 luglio 2019) per rientrare nella ...