Roma-Lido e Roma-Viterbo | da Regione Lazio 800 mln

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 29 novembre 2019)– “Un investimento di 800 milioni complessivi sullae la. Con una stima complessiva di avvio e completamento lavori di 36 mesi”. È quanto ha annunciato oggi l’assessore ai Trasporti della, Mauro Alessandri, nel corso di una conferenza stampa. La, dunque, e’ sul punto di avviare i cantieri sulle due importanti ferrovie ex concesse dopo la pubblicazione delle gare dei mesi scorsi. In particolare 315 milioni andranno per nuovi convogli per entrambe le linee, 144 per l’ammodernamento e il potenziamento dellae 337 per la. I primi 500 milioni si attiveranno entro il primo semestrale del 2020 e tutti gli interventi saranno conclusi per la fine del 2022. “Noi, pero’- ha spiegato Alessandri- cominciamo da subito ad occuparci di queste due linee con il subentro ad Atac. Prima ...

