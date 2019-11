Roma e Città del Vaticano | Piano per la difesa dal rischio idrogeologico e per la tutela

Il Lupo nella Città Metropolitana di Roma : WWF e Museo Civico di Zoologia propongono una giornata dedicata : Il WWF Roma e Area Metropolitana, in collaborazione con il Museo Civico di Zoologia, propone un’intera giornata dedicata al Lupo appenninico, con due importanti momenti che si terranno sabato 30 novembre in Via Ulisse Aldrovandi, 18. Una mattinata con gli esperti del WWF Italia, della Regione Lazio e delle Aree Naturali Protette che animeranno una Tavola rotonda dedicata alla presenza del Lupo nel territorio della Città Metropolitana di Roma ...

Lemmetti : grazie a riforma Roma rimarrà modello sviluppo per altre città : Roma – “Sono qui perche’ volevo imparare la parte legata alla formazione del nuovo statuto. Sono voluto rimanere perche’ non sono Romano e volevo vedere come si traghetta una citta’ in questo percorso. Tutti i riferimenti che avete fatti sono corretti. Questa e’ la citta’ di Roma, lo statuto di Roma nasce da una base culturale nata nell’arco dei millenni: varcare il Raccordo anulare e’ ...

Franceschini : decoro problema drammatico di Roma - città vetrina Italia nel mondo : Roma – Il decoro di Roma “e’ un problema serio. Non e’ competenza nostra, noi possiamo fare soltanto una moral suasion e dare sostegno. Ma e’ uno dei tanti problemi drammatici di questa citta’ che e’ vetrina dell’Italia nel mondo e nelle vetrine si vede tutto, anche le cose che non vanno”. Lo ha annunciato il ministro dei Beni e delle Attivita’ culturali e del Turismo, Dario ...

ANDREOTTI/ E la rinascita di Cinecittà nella Roma della "Dolce vita" : Nel dopoguerra Cinecittà non esisteva più, ma grazie all'impegno di Giulio ANDREOTTI rinacque più forte di prima ecco cosa fece

Milano - saluti Romani e fumogeni : gli ultrà della Dinamo Zagabria in corteo paralizzano la città. Scontro a San Siro : 12 tifosi feriti - anche un 14enne : Pomeriggio ad alta tensione a Milano per colpa dei circa 3mila tifosi della Dinamo Zagabria che hanno attraversato Milano in un corteo diretto allo stadio San Siro per la partita di Champions...

Biella - il sindaco fa retRomarcia : "Sì a cittadinanza per Liliana Segre" : Gabriele Laganà La notizia è stata riferita in consiglio comunale dal sindaco di Biella Claudio Corradino. Nei giorni scorsi la cittadinanza onoraria era stata proposta ad Ezio Greggio che, però, aveva rifiutato L’amministrazione comunale di centrodestra di Biella fa retromarcia ed annuncia che conferirà la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. La novità è stata riferita in consiglio comunale da parte del sindaco ...

Salvini : al fianco cittadini Civitavecchia - pronto a sedermi in strada per bloccare immondizia Roma : Civitavecchia (Rm) – “Io sono al fianco dei cittadini di Civitavecchia e da cittadino, se mi chiameranno, sono pronto a sedermi in mezzo alla strada per bloccare questi camion che rappresentano una profonda ingiustizia sociale”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in un comizio a piazza Fratti a Civitavecchia, dopo l’ordinanza del sindaco della Citta’ Metropolitana di Roma, Virginia Raggi, che ha ...

Frongia : singergia tra industria digital-social e città di Roma : Roma – “La citta’ e’ orgogliosa di ospitare questa manifestazione, fondamentale per l’attivazione di sinergie tra mondo del calcio e industria digital e social, che possono fare tanto per l’economia di Roma”. Lo ha detto l’assessore allo Sport di Roma Capitale, Daniele Frongia, in occasione del Social Football Summit in corso allo stadio Olimpico di Roma. “In questi due giorni vedremo come ...

In Italia 148 eventi meteo estremi nel 2018 : Roma - Milano e Genova le città più colpite : Nel 2018 l’Italia è stata colpita da 148 eventi meteo estremi, che hanno causato 32 vittime e oltre 4.500 sfollati, un bilancio di molto superiore alla media degli ultimi 5 anni: i dati sono contenuti nel rapporto 2019 dell’Osservatorio di Legambiente sull’impatto dei cambiamenti climatici in Italia, presentato oggi a Roma. Le città che dal 2010 hanno subito il maggior numero di eventi estremi sono Roma (33), Milano (25), ...

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - la sfida si deciderà in pochi voti - le piccole città sono per la Lega - le grandi per il Pd : Una situazione paradossale che rende l’immagine di come sia difficile capire come si comporteranno gli Emiliani il prossimo 26 gennaio. Secondo gli Ultimi sondaggi gli elettori delle piccole città spingeranno con il loro voto per il cambiamento, mentre le grandi città voteranno per Bonaccini e per il Pd. Ne esce fuori l’Emilia Romagna spaccata in due con intere aree della regione pronte a voltare pagina, dopo 50 anni di egemonia rossa ...

Porrello : cittadini pretendono soluzioni per Roma-Viterbo : Roma – “Sto depositando una nuova interrogazione sulle misure urgenti da adottare per scongiurare la chiusura e il depotenziamento progressivo della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo. Domani i cittadini scenderanno in piazza a Roma per protestare contro i disservizi su questa ferrovia e sulla Roma-Lido, un’altra ex concessa. Conosco bene queste linee e da anni sento assessori diversi promettere che i lavori partiranno ...

Raggi : proposta poteri per Roma dovrà essere proposta della città : Roma – “Stiamo scrivendo una proposta sui poteri per Roma che ovviamente dovra’ essere la proposta della citta’. Quindi le forze politiche di maggioranza e di opposizione dovranno scrivere una proposta che e’ la proposta della citta’ che verra’ poi portata in Parlamento. Si lavora cosi’: la citta’ e’ di tutti e la proposta deve essere di tutti”. Cosi’ la sindaca di Roma, ...