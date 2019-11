Rita dalla Chiesa | incidente a causa del cane | “Una costola rotta”

Rita dalla Chiesa cade e si frattura una costola per colpa del suo cane : “Ma sto male solo io” : Rita Dalla Chiesa ha avuto un incidente domestico per colpa del suo cane Snoopy, un bassotto. È stata lei stessa a raccontare quanto accaduto in un post su Instagram: “Questa pulce di cagnolino ieri sera mi si è infilato fra i piedi e mi ha fatto rompere una costola“, ha spiegato pubblicando la foto del suo cagnolino. La frattura l’ha costretta a passare tutto il pomeriggio al pronto soccorso: “Ci siamo spaventati ...

Vittorio Feltri - la verità sull'Ilva : "Dobbiamo alzare i glutei dalla poltrona e vedere chi fa meglio" : Sul dramma dell' Ilva si è scritto fin troppo cosicché della vicenda non si è capito nulla o quasi. Però c' è qualcosa che finora non è stato detto e lo dico io senza presunzione. Quella di Taranto si dice essere la seconda acciaieria d' Europa, cioè un colosso. Nonostante questo rischia di chiudere

Il dipendente del consolato bRitannico a Hong Kong arrestato ad agosto ha detto di essere stato picchiato e torturato dalla polizia cinese : Simon Cheng, dipendente del consolato britannico a Hong Kong che era stato arrestato lo scorso agosto e rilasciato dopo più di due settimane, ha detto in una serie di interviste ai giornali di essere stato picchiato e torturato dalla polizia

NCIS 17 su Rai2 da febbraio 2020 - si riparte da Ziva David e dalla verità sulla finta morte : Dopo il finale di stagione in onda sabato 16 novembre, l'appuntamento con NCIS 17 su Rai2 è per febbraio 2020: la serie riparte infatti tra circa tre mesi con i nuovi episodi, in prima visione assoluta per l'Italia. L'arrivo di NCIS 17 su Rai2 è previsto per febbraio, in data ancora da definirsi, ma sempre nella collocazione del sabato in prima serata, dalle 21.05, con un episodio a settimana seguito dalla seconda stagione di FBI (che parte ...

Rita Pavone - rivelazione su suo padre dalla Fialdini : “Con te ho toppato” : Rita Pavone parla della sua vita da Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera. Ecco cosa ha rivelato Il programma Da noi…a Ruota libera, oggi ha ospitato una grande donna appartenente alla storia della musica italiana: Rita Pavone. La cantante insieme a Francesca Fialdini ha ripercorso la sua esistenza, dagli inizi della sua carriera […] L'articolo Rita Pavone, rivelazione su suo padre dalla Fialdini: “Con te ho toppato” ...

Balotelli - Toscani : “Siamo dipendenti da ignoranza e volgarità. L’esempio più patetico è Salvini - votato dalla maggioranza dei cog***oni” : “Non è questione di veneti. I cretini ci sono dappertutto. Il problema è che abbiamo la dipendenza dall’ignoranza. Eravamo un Paese che avevamo una dignità, ormai la volgarità è galoppante. Siamo un Paese di tatuati con gli anelli al naso. Camminate per strada e ve ne renderete conto. E Salvini è l’esempio più patetico di questa volgarità“. Così, ai microfoni di Morning Show, su Radio Cafè, il fotografo Oliviero Toscani ...

Rita dalla Chiesa festeggia fratello Nando/ "Averti accanto è sicurezza e orgoglio" : Rita dalla Chiesa festeggia fratello Nando nel giorno del suo compleanno. "Averti sempre accanto nella mia vita è sicurezza e orgoglio", la dedica speciale.

Ma i bRitannici stanno dalla parte di Meghan Markle? : «Meghan Markle, conquista o divide?». Tatler, bibbia dell’aristocrazia britannica, se lo chiede mentre dedica alla duchessa del Sussex la copertina, ritraendola più in stile californian girl che royal. E per dare una risposta il mensile britannico ha lanciato un sondaggio, un anno e mezzo dopo il royal wedding di Meghan – già divorziata, birazziale, attrice, americana, più grande di lui, con il principe Harry, nipote prediletto di ...

Ponte Morandi - a due mesi dalla scadenza completata una campata su 19. Il sindaco : “Ritardi? L’opposto. Inaugurazione ad aprile” : Il tempo stringe e la ricostruzione non procede secondo le aspettative. Il nuovo viadotto sul Polcevera fatica a prendere forma: si lavora ormai da più di cinque mesi, ma alla struttura che sorgerà al posto del Ponte Morandi mancano ancora 18 campate su 19. Al momento se ne vede una sola, quel tratto da 50 metri d’impalcato tra le pile 5 e 6 (sul lato ovest) inaugurato il 1° ottobre scorso con una cerimonia solenne, alla presenza del presidente ...

Rita dalla Chiesa a Fuori dal Coro inchioda Chef Rubio : "Insulta i poliziotti? Allora faccia da solo" : Cuochi d'artificio. Così a Fuori dal Coro, Mario Giordano, ha ribattezzato Chef Rubio, il cuoco Fuori controllo che passa il suo tempo a insultare chiunque e scrivere tweet irriferibili. E nello studio di Rete 4 si è tornati a parlare della polemica tra Che Rubio e Rita Dalla Chiesa, la quale era os