Risultati Liga | 15ª giornata | il programma completo e la classifica aggiornata

(Di venerdì 29 novembre 2019)– In Spagna si torna in campo per una nuovadella. Turno che si apre, come al solito, il venerdì. Nell’anticipo si sfidano Celta Vigo e Valladolid. Il Real Madrid apre il sabato, in trasferta sul campo dell’Alaves. Il Valencia riceve il Villareal. Domenica che vedrà in campo il Siviglia, che ospita il Leganes. Il match clou è in serata. Si gioca Atletico Madrid-Barcellona. Ile la. VENERDI’ ore 21 Celta Vigo-Valladolid SABATO ore 13 Alaves-Real Madrid ore 16 Real Sociedad-Eibar ore 18,30 Maiorca-Betis ore 21 Valencia-Villareal DOMENICA ore 12 Siviglia-Leganes ore 14 Ath. Bilbao-Granada ore 16 Espanyol-Osasuna ore 18,30 Getafe-Levante ore 21 Atletico Madrid-BarcellonaBARCELLONA 28 REAL MADRID 28 SIVIGLIA 27 ATLETICO MADRID 25 ATHLETIC BILBAO 23 REAL SOCIEDAD 23 GETAFE 21 GRANADA ...

