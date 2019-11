Risultati Eurolega – Sconfitta per l’Olimpia Milano | Olympiakos troppo forte per il team

Risultati Eurolega 11ª Giornata – Vittorie da Playoff per Panathinaikos e Maccabi : Datome trascina il Fenerbhace : Panathinaikos e Maccabi Tel Aviv consolidano la zona Playoff con due Vittorie, Datome trascina il Fenerbahce: i Risultati dell’11ª Giornata di Eurolega Giovedì di grande basket sui parquet di tutta Europa con l’inizio della due giorni dell’11° turno di Eurolega. Vittorie importanti in zona Playoff per Panathinaikos e Maccabi Tel Aviv che consolidano le proprie posizioni fra le migliori 8 del torneo. I greci superano il Baskonia grazie ai ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : i Risultati del 23 novembre. Real Madrid e Barcellona spengono CSKA Mosca e Maccabi - torna a vincere il Fenerbahce : Giornata di emozioni, di ritorni alla vittoria e di match di altissimo livello, quella che l’Eurolega ha vissuto questa sera all’interno del decimo turno. Andiamo a vedere che cos’è successo in una notte particolarmente piena, con cinque incontri racchiusi in palle a due alzate a mezz’ora di distanza. BAYERN MONACO-PANATHINAIKOS 75-87 (24-16, 35-36, 53-65) Il Panathinaikos scappa via nella ripresa, trova il suo sesto ...

Eurolega - Risultati e classifica dopo la 10ª Giornata – Passo falso per Milano : Efes e Barcellona in testa : Milano sconfitta dall’Anadolu Efes che si prende la testa della classifica insieme al Barcellona: risultati e classifica dell’Eurolega dopo la 10ª Giornata Back to back di Eurolega che si conclude con un venerdì ricco di verdetti importanti. L’Olimpia Milano, sconfitta ieri dall’Anadolu Efes, è costretta a lasciare ai turchi la testa della classifica in coabitazione con il Barcellona. I blaugrana infatti, hanno raccolto questa sera ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : tutti i Risultati del 21 novembre. Vincono Stella Rossa - Olympiacos e Valencia - l’Efes piega Milano : Oltre al big match tra Olimpia Milano e Anadolu Efes Istanbul vinto al Mediolanum Forum per 81-76 dai turchi, che si sono assicurati il primo posto provvisorio, si sono disputate altre tre partite della decima giornata di Eurolega. La cronaca di Milano-Istanbul Punteggio bassissimo per la sfida tra due squadre nella parte bassa classifica, Zalgiris Kaunas e Stella Rossa Belgrado, i serbi hanno espugnato la Zalgirio Arena per 61-59 interrompendo ...

Risultati Eurolega – Milano non ce la fa : l’Anadolu Efes si prende la vetta della classifica : L’Olimpia Milano ko davanti al suo pubblico: trionfa l’Anadolu Efes, i turchi volano in vetta alla classifica di Eurolega Amara sconfitta per l’Olimpia Milano oggi in Eurolega. La squadra guidata da coach Messina ha ceduto oggi all’Anadolu Efes col punteggio di 76-81. La squadra milanese non è riuscita ad imporsi sui rivali turchi in un’importantissima sfida che metteva in palio la vetta della classifica di ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : tutti i Risultati del 20 novembre. Barça facile contro il Fener - Vitoria supera il CSKA : Due gli incontri che si sono svolti in questa serata di Eurolega, vale a dire Barcellona-Fenerbahce e Baskonia Vitoria-CSKA Mosca. Di seguito andiamo a scoprire come sono andati. FC BARCELONA – FenerBAHCE 89-63 (25-15, 19-15, 23-10, 22-23) Tutto facile per i catalani contro un Fener sempre più in crisi nera. Mirotic e compagni scappano a +10 già dopo nove minuti. I turchi restano a galla per i primi due quarti, ma nel terzo ...

Risultati Eurolega 9ª giornata – Il Barcellona non dà scampo al Fenerbahce - CSKA ko contro il Baskonia : I blaugrana centrano la settima vittoria in nove partite contro il Fenerbahce, i russi invece cedono in trasferta al Baskonia Cala il sipario sulla nona giornata di Eurolega, iniziata ieri e conclusasi oggi con le ultime due partite in programma. Vince e convince il Barcellona, che centra il settimo successo in nove partite contro il Fenerbahce, steso con il risultato di 89-63. Partita a senso unico a favore dei blaugrana, che partono ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : tutti i Risultati del 19 novembre. L’Efes tiene la scia di Milano - il Real Madrid demolisce il Khimki : In attesa che si completi domani la nona giornata di Eurolega, in testa alla classifica ci sono l’Olimpia Milano e l’Anadolu Efes, proprio le due squadre che giovedì si troveranno di fronte al Forum in uno scontro al vertice attesissimo. Milano ha confermato la sua imbattibilità in casa nella vittoria 92-88 contro il Maccabi Tel Aviv grazie ai 20 punti di Luis Scola e alla doppia doppia di uno strepitoso Sergio Rodriguez (18 punti e ...

Risultati Eurolega 9ª Giornata – L’Olimpia Milano stende il Maccabi nella notte di Dino Meneghin : ok Efes e Real Madrid : L’Olimpia Milano trionfa nella notte di ‘Dino Meneghin’, bene Efes, Real Madrid e Panathinaikos: i Risultati della 9ª Giornata di Eurolega nella notte del ritiro della maglia di Dino Meneghin L’Olimpia Milano si regala la 7ª vittoria stagionale su 9 gare. I ragazzi di coach Messina, trascinati da Scola (20 punti) e Rodriguez (18) superano il Maccabi Tel Aviv ricacciandolo sotto in classifica. Insieme a Milano in testa c’è l’Anadolu Efes ...