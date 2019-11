Rischio carenza di ferro per i cardiopatici | ne soffre il 50% “Non sottovalutare i

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 30 novembre 2019) “Il 50% dei pazienti affetti da scompenso cardiaco ha una qualche forma didi. In presenza di insufficienza cardiaca, lamarziale costituisce un problema molto serio perché interferisce con la produzione di energia muscolare che correla direttamente con i sintomi e la sopravvivenza del paziente. Ladi, infatti, aumenta ildi mortalità di oltre il 40%; causa un peggioramento della qualità di vita e riduce di oltre il 10% la capacità di esercizio fisico che è invece fondamentale per mantenere in buone condizioni la funzionalità cardiaca“, ha spiegato Maurizio Volterrani, Primario di Cardiologia presso l’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma “È decisamente importante sensibilizzare la popolazione a noni sintomi dellamarziale e i possibili rischi per la salute. Oggi, peraltro, ci sono terapie innovative. ...

