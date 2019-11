Renault-Nissan | sarà nominato segretario generale Alleanza in prossimi giorni

Renault-Nissan-Mitsubishi - Al via il rilancio dell'Alleanza con nuove attività congiunte : L'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi prova a rilanciarsi per mettersi definitivamente alle spalle un lungo periodo di crisi iniziato con l'arresto dell'ex plenipotenziario Carlos Ghosn e culminato in frequenti controversie sul fronte della governance e su decisioni strategiche come il fallimentare tentativo di fusione tra la Régie e la Fiat Chrysler Automobiles. Il comitato operativo dell'Alleanza, al termine della riunione mensile tenuta a ...