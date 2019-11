Regionali Calabria | il centrodestra potrebbe convergere su Maria Limardo

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 29 novembre 2019) Il 2020 sarà un anno pieno di appuntamenti elettorali per tutte le forze politiche in campo. Se da una parte il Movimento 5 Stelle e il centro-sinistra non sembrano essere in grande spolvero, dall'altra c'è un centro-destra che è pronto ad affrontare con fiducia e ottimismo i prossimi impegni elettorali. Bisogna infatti considerare che, tranne in Emilia Romagna dove il candidato del centro-destra e del centro-sinistra se la giocheranno all'ultimo voto, nelle altre regioni comee Campania la coalizione composta dai partiti capitanati da Salvini, Berlusconi e Meloni è in vantaggio secondo alcuni sondaggi riportati dalla testata online Money.it. Il centro-destra ragiona sul nome In questi giorni i leader dei maggiori partiti del centro-destra dovrebbero incontrarsi per decidere i candidati da schierare nelle varie elezioni. Se in Emilia Romagna è già sicura il nome ...

