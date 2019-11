Reggio Emilia Salone dell’orientamento | le scuole superiori si presentano

Reggio Emilia - durante il processo a Grande Aracri nuovo allarme bomba al tribunale. In aula le chiamate tra boss e intelligence militare : nuovo allarme bomba al tribunale di Reggio Emilia venerdì 29 novembre alle ore 11. Nuova telefonata anonima a distanza di 9 giorni dalla precedente. E come la settimana prima centinaia di persone evacuate, udienze sospese, controlli di forze di polizia e intervento di forze speciali e vigili del fuoco. Mercoledì 22 novembre aveva destato sospetto l’annuncio della esplosione di una bomba prevista per le ore 11. Proprio nel momento in cui i ...

Basket - Serie A 2019-2020 : la presentazione dell’11^ giornata. La Virtus Bologna ospita Cantù - Milano contro Reggio Emilia : Nel weekend è in programma l’undicesima giornata della Serie A 2019-2020: si comincia domani sera con l’interessante anticipo tra Trento e Brindisi e si finisce nella serata di domenica con il posticipo tra Virtus Bologna e Cantù; il turno di riposo toccherà alla Fortitudo Bologna. Andiamo ora ad analizzare singolarmente le sfide del fine settimana. DOLOMITI ENERGIA TRENTO-HAPPY CASA BRINDISI (Sabato 30 novembre, ore 20.30)Trasferta ...

Basket - i migliori italiani della decima giornata di Serie A : Fontecchio e Aradori trascinano Reggio Emilia e Fortitudo Bologna. Brescia e Treviso - blocchi azzurri : giornata piuttosto intensa, quella per gli italiani nella Serie A di Basket nella decima giornata. Diversi sono stati i protagonisti, in un modo o nell’altro, del weekend. Andiamo a scoprirli. Se vogliamo andare a cercare le performance italiane intese come collettivo, ci sono due esempi molto chiari, quelli di Brescia e Treviso. La Germani, in un’inedita maglia rosa per celebrare la giornata contro la violenza sulle donne, si è resa ...

Basket - i migliori italiani della 10a giornata di Serie A : Fontecchio e Aradori trascinano Reggio Emilia e Fortitudo Bologna. Brescia e Treviso - blocchi azzurri : giornata piuttosto intensa, quella per gli italiani in Serie A nella decima giornata. Diversi sono stati i protagonisti, in un modo o nell’altro, del weekend. Andiamo a scoprirli. Se vogliamo andare a cercare le performance italiane intese come collettivo, ci sono due esempi molto chiari, quelli di Brescia e Treviso. La Germani, in un’inedita maglia rosa per celebrare la giornata contro la violenza sulle donne, si è resa protagonista ...

Reggio Emilia - Sardine in piazza : “Non votavo - ma ora non posso stare a casa” - “Politici con la maiuscola? Bonaccini. Ma Pd non ci sfrutti” : “Se il movimento di queste settimane, il 26 gennaio non si trasforma in una risposta elettorale, tutto questo non avrà senso”. È questo l’appello lanciato da uno degli ideatori delle “Sardine”, il bolognese Mattia Sartori, alle oltre novemila persone che sono scese in piazza ieri sera in piazza Prampolini a Reggio Emilia. In questa storica roccaforte del Pd, tanti sentono la responsabilità di tradurre nelle urne l’ondata di mobilitazione che si ...

DIRETTA/ Reggio Emilia Varese - risultato finale 81-74 - streaming : Fontecchio 19 punti : DIRETTA Reggio Emilia Varese streaming video tv: risultato live della partita di basket al PalaBigi, anticipo della decima giornata di Serie A.

Basket - Serie A 2019-2020 - 10a giornata : Simone Fontecchio trascina Reggio Emilia alla quinta vittoria - Varese sconfitta nel finale : La decima giornata della Serie A 2019-2020 si apre con il successo casalingo della Grissin Bon Reggio Emilia nei confronti dell’Openjobmetis Varese per 81-74. Gli uomini di Maurizio Buscaglia guidano per larghi tratti nella serata del PalaBigi, e con questo quinto successo si issano temporaneamente all’interno del gruppo in quarta posizione a quota 10 punti. La Grissin Bon può sorridere grazie ai 19 punti di Simone Fontecchio, ai 16 ...

Basket – Reggio Emilia trionfa nell’anticipo della 10ª giornata : Varese ko : La Grissin Bon Reggio Emilia si aggiudica l’anticipo del sabato sera contro Varese E’ iniziata questa sera la 10ª giornata del campionato italiano di Serie A di Basket: in campo si sono sfidate la Grissin Bon Reggio Emilia e l’Openjobmetis Varese. I padroni di casa hanno iniziato col piede giusto il match, per poi però cedere al gioco dei rivali nel secondo quarto. Al rientro in campo dalla pausa lunga, però, i reggiani ...

Diretta/ Reggio Emilia Varese - 61-61 - streaming video tv : Clark 23 punti : Diretta Reggio Emilia Varese streaming video tv: risultato live della partita di basket al PalaBigi, anticipo della decima giornata di Serie A.

Diretta/ Reggio Emilia Varese - 23-20 - streaming video tv : Johnson sette punti : Diretta Reggio Emilia Varese streaming video tv: risultato live della partita di basket al PalaBigi, anticipo della decima giornata di Serie A.

Sardine - a Reggio Emilia in 9mila cantano “Bella ciao” e “Com’è profondo il mare” di Lucio Dalla. Piazza piena anche a Perugia : A Reggio Emilia almeno 9mila “Sardine” hanno riempito Piazza Prampolini, mentre a Perugia almeno 5mila persone hanno riempito Piazza della Repubblica. Nonostante in nessuna delle due città fosse previsto un comizio di Matteo Salvini, i manifestanti hanno deciso di manifestare per unirsi alle decine di piazze spontanee organizzate dopo il primo successo in Piazza Maggiore a Bologna del 14 novembre scorso. A Reggio Emilia erano ...

