Redmi K30 avrà una super fotocamera ad alta risoluzione e con lui arriveranno nuovi

Redmi K30 avrà uno schermo LCD con foro mentre LG Neo One integrerà un notch a goccia : Redmi K30, successore di Redmi K20 (alias Xiaomi Mi 9T) passerà da un display AMOLED con fotocamera motorizzata ad uno LCD con doppio foro: un bel passo indietro. LG Neo One è stato invece certificato dall'FCC, ma manuale e fotografie dello smartphone non vanno d'accordo. L'articolo Redmi K30 avrà uno schermo LCD con foro mentre LG Neo One integrerà un notch a goccia proviene da TuttoAndroid.