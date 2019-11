Reddito di cittadinanza | come segnalare e denunciare i furbetti

Fonte : leggioggi

(Di venerdì 29 novembre 2019) Ildiè una misura introdotta dal primo governo Conte con la finalità di contrastare la povertà e il rischio di esclusione sociale delle fasce più deboli della popolazione. Il, erogato dall’Inps attraverso la cosiddetta “Cartadi” o “Carta RDC”, è legato alle condizioni patrimoniali e didel nucleo familiare del beneficiario. Per questo, è fatto obbligo ai percettori di comunicare se, in costanza di sussidio, vengono assuntilavoratori dipendenti o avviano un’attività di lavoro autonomo. Il rischio, testimoniato anche da numerosi fatti di cronaca, è che i destinatari delnon dichiarino all’Inps l’essere impiegatilavoratori. Questo può avvenire nel caso del lavoro sommerso o lavoro nero, che ricorre laddove l’azienda non ottemperi alle comunicazioni obbligatorie di assunzione al Centro per l’impiego a mezzo di ...

