Real Madrid | Marathonbet primo official partner in Russia

Trema il Paris Saint-Germain - la rivelazione è sorprendente : “prima o poi Mbappé andrà al Real Madrid” : Il futuro dell’attaccante francese sarà al Real Madrid, ne è sicuro l’ex vicepresidente del Monaco, club che ha lanciato Mbappé Il presente dice Paris Saint-Germain, ma nel futuro di Kylian Mbappé c’è il Real Madrid. Ne è convinto Vadim Vasilyev, ex vicepresidente del Monaco, il club che ha lanciato l’attaccante francese, permettendogli di trasferirsi al PSG. AFP/LaPresse Gli occhi dei blancos sono già sul giovane ...

Calciomercato Milan - occasione Jovic dal Real Madrid : occhi anche su Demiral e Ghiglione : Secondo quanto riportato da 'Milannews.it', il Milan sarebbe interessato all'esterno offensivo del Real Madrid Luka Jovic. Il nazionale serbo sta attualmente lottando per adattarsi al campionato spagnolo dopo essersi trasferito dal club tedesco Eintracht Francoforte in estate per 60 milioni di euro. Pertanto, secondo l'ultimo rapporto, la dirigenza del Milan sarebbe interessata ad ingaggiare il 21enne nella prossima finestra di trasferimento. La ...

Mbappè-Real Madrid - Leonardo gela i Blancos : “Kylian resta al PSG - più avanti il rinnovo” : Il Real Madrid sogna il colpo Mbappè, ma Leonardo gela i Blancos: il francese resta al PSG e in futuro si penserà al rinnovo Sostituire Cristiano Ronaldo in casa del Real Madrid non è stata una passeggiata. Vinicius e Rodrygo sono due talento giovani che hanno bisogno di tempo per diventare dei veri top player, Hazard è un giocatore fatto e finito, ma probabilmente un gradino sotto a CR7 sotto il profilo delle vittorie. Con la possibile ...

Video/ Real Madrid Psg - 2-2 - : highlights e gol - pari spettacolo al Bernabeu : Video Real Madrid Psg, 2-2,: highlights e gol, pari spettacolo al Bernabeu nella partita di Champions League valida per la quinta giornata del girone A.

DIRETTA/ Real Madrid Psg - risultato 1-0 - streaming tv : rigore revocato ai francesi! : DIRETTA Real Madrid Psg streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il gruppo A di Champions League.

LIVE Pagelle Juventus-Atletico Madrid 1-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : i voti in tempo Reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Atletico Madrid DALLE ORE 21.00 (26 NOVEMBRE) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA DALLE ORE 21.00 (26 NOVEMBRE) Pagelle Juventus-Atletico Madrid JUVENTUS Szczesny 6,5: Bravissimo in due tempi sull’insidioso e potente tiro di Saul del 25′ leggermente deviato da Ramsey. Danilo 6: Protagonista subito di un buon anticipo ...

Video del gol di Benzema! Real Madrid – Psg 1-0. LIVE : Video del gol di Benzema! Real Madrid – Psg 1-0. LIVE Video GOL BENZEMA PSG Real Madrid – Si tratta, probabilmente, di una delle partite più attese di questa sera. In campo Real Madri e Paris Saint German. Un Gruppo A completamente dominato da due squadre che si prendono il diritto di essere le favorite per la vittoria della Champions League. Pochi minuti fa è andato in gol Karim Benzema, mettendo a segno una rete classica del suo ...

LIVE Pagelle Juventus-Atletico Madrid - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : i voti in tempo Reale : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Atletico Madrid DALLE ORE 21.00 (26 NOVEMBRE) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA DALLE ORE 21.00 (26 NOVEMBRE) Pagelle Juventus-Atletico Madrid JUVENTUS Szczesny 6: Danilo 6: Bonucci 6: De Ligt 6: De Sciglio 6: Bentancur 6: Pjanic 6: Matuidi 6: Ramsey 6: Dybala 6: Cristiano Ronaldo 6: All. Sarri ATLETICO Madrid (4-4-2): Oblak 6; Trippier 6, Felipe 6, Hermoso 6, Lodi 6; Koke 6, ...

Calciomercato - Hazard e Zidane 'chiamano' Mbappé al Real Madrid (RUMORS) : La forza economica e commerciale acquisita in questi anni dalla Juventus starebbe 'spaventando' società come il Real Madrid in chiave mercato: come scrive la stampa spagnola, il presidente Florentino Perez potrebbe decidere di anticipare i tempi per l'acquisto della punta francese del Paris Saint Germain Mbappé. Quest'ultimo difficilmente resterà nel campionato francese proprio per l'esigenza di confrontarsi in campionati più competitivi e ...

Risultati Liga - 14ª giornata : il Real Madrid vince e aggancia in testa il Barcellona - la classifica aggiornata : Risultati Liga – Anche la Spagna torna in campo dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali. Turno che si apre, come al solito, il venerdì. Nell’anticipo ha la meglio il Levante sul Maiorca di misura. Sabato in campo le big. Il Barcellona sbanca Leganes in rimonta grazie a Suarez e Vidal, il Betis ha la meglio del Valencia. L’Atletico Madrid pareggia a Granada, il Real Madrid supera in rimonta la Real Sociedad. Domenica ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : i risultati del 23 novembre. Real Madrid e Barcellona spengono CSKA Mosca e Maccabi - torna a vincere il Fenerbahce : Giornata di emozioni, di ritorni alla vittoria e di match di altissimo livello, quella che l’Eurolega ha vissuto questa sera all’interno del decimo turno. Andiamo a vedere che cos’è successo in una notte particolarmente piena, con cinque incontri racchiusi in palle a due alzate a mezz’ora di distanza. BAYERN MONACO-PANATHINAIKOS 75-87 (24-16, 35-36, 53-65)Il Panathinaikos scappa via nella ripresa, trova il suo sesto successo della ...

