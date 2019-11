Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 29 novembre 2019) È arrivata in Italia nell’estate del 2018 per giocare nellaWomen, allenata da Rita Guarino. Durante questo anno e mezzo ha vinto lo scudetto, la Coppa Italia e la Supercoppa: ma se sul campo è andato tutto decisamente bene, non altrettanto può dirsivita a Torino., attaccante 32enne, nata in Nigeria ma naturalizzata inglese, ha raccontato sulle colonne del Guardian la sua esperienza, non nascondendo alcuni episodi diche si è ritrovata a subire in prima persona per il coloresua pelle. I problemi non sono mai sorti con i tifosi bianconeri oppure durante le partite, ma nella vita di tutti i giorni. Insomma, l’addio al, avvenuto prima del previsto nei giorni scorsi, non era dovuto solo alla mancanza di stimoli ed alla nostalgia per la Gran Bretagna, ma anche a motivi ben più seri.: Torino indietro di un ventennio...

vincecamaggio : Razzismo, la giocatrice della Juventus Eniola Aluko lascia l’Italia: ‘Trattata da ladra’ - glamourino : @OGiannino In certe zone di Torino non è facile avere una attività commerciale. Come giocatrice del calcio femminil… - Nonnadinano : RT @Littleffort: Come #Juventus non possiamo permettere che una nostra giocatrice non si senta a casa. Va contro i nostri valori. Facciamo… -