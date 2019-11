Razzismo anche nel rugby italiano Mbandà | Sono italiano | ora basta

Razzismo anche in Champions - Lukako non ne può più : “L’Uefa faccia qualcosa” : Ha sentito qualche ululato, ha sentito i soliti cori razzisti, poi ha preso palla e ha letteralmente sfondato la porta dello Slavia Praga. Lukaku risponde al Razzismo, lo fa in campo zittendo gli ultras avversari, e poi lo fa denunciando ogni volta fino a quando “l’Uefa non deciderà di intervenire”. L’attaccante dell’Inter ieri ha Praga ha risolto così, con il gol del 2-1 che ha mandato la squadra di Antonio Conte a ...

Storie Italiane - Raffaella Fico si schiera con Balotelli : 'Anche Pia vittima di Razzismo' : Il caos mediatico scatenato dai commenti razzisti nei confronti del calciatore del Brescia Mario Balotelli non accenna ad arrestarsi. A schierarsi dalla parte del giocatore questa volta è la sua ex fidanzata Raffaella Fico, dalla quale ha avuto una bambina, Pia, riconosciuta nel 2014, due anni dopo la sua nascita. La showgirl è intervenuta a favore del padre di sua figlia nel programma televisivo in onda su Rai 1, Storie Italiane, condotto da ...

Calcio - Razzismo anche contro 'pulcini' : a Monza mamma insulta baby calciatore di colore : Da Desio (provincia di Monza e Brianza) arriva l'ennesima cronaca di un episodio di razzismo sui campi da Calcio. A fare i conti con l'ignoranza e l'isteria, stavolta, è stato un "pulcino" di soli 10 anni. Durante la partita, una mamma, ha insultato il baby calciatore chiamandolo "negro di m...a". La società, unita, ha denunciato l'episodio e ha deciso di replicare con un'iniziativa particolare: scendere in campo con il volto dipinto di ...

L'ex sindaco leghista di Treviso : "Balotelli? C'è anche Razzismo verso i bianchi" : “Balotelli? C’è anche razzismo al contrario verso razza bianca”, a sostenerlo è Giancarlo Gentilini, storico sindaco leghista di Treviso, intervenuto stamattina a Radio Cafè per commentare i cori e gli insulti razzisti indirizzati a Mario Balotelli durante la partita Verona-Brescia di domenica scorsa.“Balotelli da quando è entrato nel mondo del calcio deve essere rispettato, qualunque sia ...

Conte : “Fosse anche un solo deficiente va punito - il Razzismo nel 2019 è assurdo” : “Non ero allo stadio. In tanti hanno detto che non è stata una cosa unanime ma colpa di qualche deficiente. Bene, quest’ultimo va punito” Antonio Conte parla del caso Balotelli e pensa all’inglese. Per il razzismo, come per tutto il resto, in Premier c’è la tolleranza zero, per cui il tecnico dell’Inter non ha dubbi: “Nel 2019 è assurdo parlare ancora di razzismo”. L’Inter intanto va a a ...

Commissione Segre - Centrodestra si astiene. ANPI : così si legittima il Razzismo. Critiche anche dal Vaticano : L’astensione dei senatori di Centrodestra sulla mozione anti odio e antirazzismo della collega Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti, ha suscitato tante reazioni di condanna, non solo da parte della maggioranza che sostiene il governo.Parolin: "Riflettere sui valori fondamentali"Il non voto dei senatori di Lega, FI e FdI sull'istituzione di una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni ...

FIFA 20 – Anche il calcio virtuale condanna il Razzismo : per l’Ultimate Team arriva la maglietta “No Room For Racism” : Da FIFA 20 un modo originale per dire no al razzismo: nella modalità Ultimate Team arriva una maglia speciale con la scritta “No Room For Racism” Anche il calcio virtuale è pronto a dire no al razzismo. A pochi giorni dai tristi fatti dai Bulgaria-Inghilterra, la Premier League ha lanciato la campagna di sensibilizzazione “No Room For Racism“, ripresa dal videogioco FIFA 20. All’interno della modalità Ultimate ...

FIGC – Pres. Gravina : “Sfrutteremo la tecnologia anche per combattere gli episodi di Razzismo” : FIGC – Il presidente Gravina è intervenuto ai microfoni di Sky Sport ed ha parlato di soluzioni da adottare contro il razzismo. Gravina sa che il tema è, purtroppo, sempre più attuale anche in ambito internazionale e garantisce che la lotta al fenomeno sarà serrata. SkySport riporta: “Quello che è avvenuto a Sofia è purtroppo la dimostrazione che è un fenomeno diffuso e che solo fino a qualche settimana fa tutti, in Italia, ...

Razzismo nel calcio - l’Italia deve dire basta! Anche la Uefa chiede il pugno duro : Adesso basta far finta di nulla. Il tema Razzismo sfonda i tornelli degli stadi europei e torna pesantemente a far paura. Dai cori discriminatori in Bulgaria-Inghilterra, alla squalifica della Curva Nord laziale da parte delle Uefa per i saluti fascisti. E’ un problema troppe volte sottovalutato, così il presidente Aleksander Ceferin ha chiesto aiuto ai governi di ogni paese e sembra che subito in Italia qualcosa si sia smosso: il ...

Chat dell’orrore gestita da ragazzini - 25 indagati. Anche per Razzismo : A dare il via al gruppo sono stati due quindicenni di Rivoli, nel Torinese, che hanno diffuso foto definite dagli inquirenti di «una violenza inaudita». L’inchiesta dei carabinieri è partita dopo la denuncia di una mamma di Siena e ha coinvolto dieci regioni

Svendo anche a stranieri - a Belluno un cartello immobiliare è accusato di Razzismo - ma gli utenti lo difendono : È accaduto nel Bellunese, dove una 29enne ha fotografato l'avviso e l'ha mandato al gruppo Facebook "I sentinelli di Milano", denunciandone il contenuto ritenuto discriminatorio. Ma la rete non sembra darle ragione. Ha notato il grosso cartello appeso alla recinzione di una villa nella sua città natale, Belluno, e non ha potuto fare a meno di osservare la scritta che c'era sopra, che più del messaggio stesso ha catturato la sua attenzione. E che ...

Razzismo - Lotito : “I buu li fanno anche a chi ha la pelle normale - bianca. Non sempre sono atti discriminatori” : “I buu spesso li fanno anche a chi ha la pelle normale, bianca. Non sempre sono atti discriminatori”. sono le parole pronunciate dal presidente della Lazio, Claudio Lotito, al termine del consiglio federalee della Figc (in cui, tra le altre cose, si è discusso di nuovi strumenti contro episodi di violenza e di Razzismo), e che hanno suscitato le polemiche. “anche avere la pelle nera è normale” gli ha fatto notare un ...