Quando finisce il Black Friday 2019 | offerte e dove acquistare online

Fonte : termometropolitico

(Di venerdì 29 novembre 2019)ilIlprende quota anche in Italia: l’abitudine dello shopping natalizio nel venerdì nero degli acquisti, che come ogni anno cade il giorno dopo la Festa del Ringraziamento americana, prende piede anche nel nostro Paese, soprattutto nel centro e nel Sud Italia, e in particolar modo la tendenza è quella dello shopping. Un importante traguardo per un Paese come l’Italia, inizialmente restio a fare acquisti sul web. Ilsancisce di fatto l’inizio del periodo dello shopping natalizio. Sì, è vero che nei supermercati ci sono già panettoni e torroni da ormai quasi un mese e in alcune città sono state già affisse le luminarie, ma per il commercio sarà proprio da oggi, venerdì 29 novembre, che si inizia a fare sul serio.inizia eUn ...

Linkiesta : Ora è il turno di #Renzi. Quando un politico del centrosinistra finisce sotto accusa non ha più nemmeno il diritto… - flinxkk8 : RT @Linkiesta: Ora è il turno di #Renzi. Quando un politico del centrosinistra finisce sotto accusa non ha più nemmeno il diritto di difend… - RistagnoAnna : RT @Linkiesta: Ora è il turno di #Renzi. Quando un politico del centrosinistra finisce sotto accusa non ha più nemmeno il diritto di difend… -