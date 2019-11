Puglia | Emiliano | “Lecce capitale del clima”

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 29 novembre 2019)si propone come ladella ricerca sui cambiamenti climatici”, ha affermato Michele, ricordando che il capoluogo salentino è sede di un centro di calcolo di rilevanza internazionale come quello della Fondazione CMCC e le numerose iniziative sulla scienza del clima che stanno nascendo con la collaborazione con l’Università del Salento e altre collaborazioni. In questo processo l’agricoltura gioca un ruolo molto importante, è una risorsa straordinaria per il futuro delle città, capace di convertire la crisi climatica in un’opportunità di sviluppo per il territorio e di trasformare le aree agricole in un laboratorio di sostenibilità a cielo aperto, a patto che la pianificazione territoriale sappia guardare in maniera concreta alla rigenerazione di quegli ambienti che, ai confini della città, sono oggi colpiti da crisi – come ad esempio quella generata dalla ...

CarloCalenda : Pessima ne convengo. Marco non sono fatto nel modo in cui credi. Rifuggo il tifo da stadio e cerco di rimanere ogge… - TeresaBellanova : Michele Emiliano non è il nostro candidato per la #Puglia. Non può esserlo e non lo sarà. Sono stata chiara ieri al… - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Manfredonia #MonteSantAngelo, domani si inaugura lo stabilimento #Sisecam con Conte ed Emil… -