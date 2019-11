Previsioni Meteo | aggiornamenti sull’ondata di freddo in Europa | tanta neve sulle Alpi

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 29 novembre 2019)– Come preannunciato già nei giorni scorsi, un’irruzione di una massa d’aria molto più fredda è prevista nel corso del weekend del 30 novembre – 1 dicembre su gran parte dell’. Il pattern si inverte dopo un intenso ciclone sul Nordcon una dorsale sul Nord Atlantico e sull’occidentale, consentendo l’avvezione di aria fredda direttamente dall’area artica verso sud sull’centro-occidentale e sudoccidentale e sulla Penisola Balcanica. Nonostante l’ondata sarà relativamente breve (4-6 giorni), porteràin alcune parti dell’centrale e orientale e giornate più fredde. L’avvezione fredda in questo momento sta interessando il Nordma continuerà verso sud e si diffonderà su una grande parte dell’nel weekend e all’inizio della prossima settimana. In realtà, i modelli prevedono due ondate di. Ecco come si svilupperà la ...

