Prescrizione | Orlando a M5S | ‘anche per Anm crea squilibri | ragioniamo?’

Prescrizione - Bonafede : “Pd vota con Forza Italia e Lega? Sarebbe grave”. Orlando : “Non vogliamo passi indietro ma soluzioni concrete” : A un mese dall’entrata in vigore la riforma della Prescrizione torna ad animare gli equilibri interni alla maggioranza. Anzi per la verità non ha mai smesso di farlo, praticamente dalla nascita del governo Conte 2. “La riforma della Prescrizione entra in vigore il primo gennaio, il lavoro è già stato fatto. Ora mi si dice che poteva esserci un blitz in Parlamento per fermare la nostra riforma e se qualcuno vuole votare un ...

Giustizia : Orlando a Di Maio - ‘no passi indietro su Prescrizione ma avanti su processo’ : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Noi non vogliamo ‘passi indietro’ sulla prescrizione ma passi avanti sul processo penale. Multe e minacce di disciplinare non funzionano. Al ministro continuiamo a chiedere soluzioni concrete”. Andrea Orlando risponde così via twitter a Luigi Di Maio che chiede non ci siano passi indietro su prescrizione. L'articolo Giustizia: Orlando a Di Maio, ‘no passi indietro su ...