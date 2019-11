Prescrizione | Bonafede | “Pd vota con Forza Italia e Lega? Sarebbe grave” Orlando | “Non

Prescrizione - il Pd insiste sulla richiesta di rinvio della riforma : “Da Bonafede garanzie non soddisfacenti” : L’appello del berlusconiano Enrico Costa per bloccare l’entrata in vigore della norma sulla Prescrizione, non è caduto nel vuoto. Il Pd, tra i partiti evocati dall’autore della legge che potrebbe cancellare con un rapido colpo di penna la riforma del Guardasigilli, ha risposto con una nota che le rassicurazioni del ministro della Giustizia “non sono soddisfacenti”. I dem insistono compatti sulla richiesta di rinvio ...

Prescrizione - il muro del Pd per salvare politici e colletti bianchi. La minaccia a Bonafede : cancellare la riforma con FI : Nessuno vuole chiamarla minaccia, meno ancora accettano la parola ricatto. Tutti, a parole, sperano di trovare un punto d’incontro. Ma il senso di quello che emerge dall’ultimo vertice sulla giustizia sembra essere proprio quello: se Pd e Movimento 5 stelle non si metteranno d’accordo sulla riforma del processo penale, i dem potrebbero pure votare la proposta di Enrico Costa. Cioè il ddl presentato in commissione Giustizia dal ...

Bonafede difende stop a Prescrizione - Forza Italia all’attacco : "Non avra' nessun effetto devastante", ne' sara' "un'apocalisse" ,lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio, anzi avra' "effetti deflattivi" sui processi. E unita alle "massicce assunzioni" in programma (a partire dall'aumento degli organici dei magistrati di 600 unita' previsto dalla manovra finanziaria), e alla riforma dei processi di cui sta discutendo la maggioranza, portera' a una giustizia "piu' efficiente e rapida". ...

Giustizia - Bonafede : “Via libera alla riforma del processo civile. Prescrizione? Due proposte per venire incontro alle altre forze di governo” : Non è bastato un nuovo lungo vertice serale tra le forze di maggioranza per limare i diversi orientamenti sulla prescrizione e sul processo penale. Al termine del vertice a Palazzo Chigi, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha annunciato il via libera alla riforma del processo civile che “andrà probabilmente in Consiglio dei ministri già la prossima settimana. È una riforma importante che chiedono i cittadini e gli imprenditori, ...

Giustizia : Bonafede - ‘due proposte per uscire da stallo Prescrizione’ : Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Ho avanzato due proposte per andare incontro alle esigenze” manifestate dalle altre forze di maggioranza sulla riforma del processo penale e sulla prescrizione, dunque per uscire dall’impasse. Lo spiega il Guardasigilli Alfonso Bonafede, lasciando il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi e spiegando ai cronisti che ora Pd, Leu e Iv stanno ragionando sulle due opzioni messe sul tavolo. Che ...

Giustizia : Bonafede - ‘da vertice passi avanti ma distanti su Prescrizione’ : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – ‘Sulla riforma della Giustizia ci siamo incontrati con le forze di maggioranza. Sono stati fatti passi avanti con spirito collaborativo ma rimangono ancora distanze sulla prescrizione che entrerà in vigore a gennaio”. A dirlo, a termine del vertice sulla riforma del processo penale e sui tempi della prescrizione, è il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che pur rimarcando le distanze ...

Prescrizione - Bonafede : “Riforma in vigore dal primo gennaio”. Pd - Leu e Italia Viva : “Rinviare”. Forza Italia prova uno sgambetto per bloccarla : “La riforma della Prescrizione entrerà in vigore il primo gennaio” ha affermato il ministro Alfonso Bonafede, al termine dell’audizione in commissione Giustizia alla Camera dei Deputati. La riforma venne approvata dal precedente governo ma il deputato di Forza Italia, Enrico Costa, ha presentato una proposta di legge per impedirne l’entrata in vigore. Proposta a cui si è aggiunta la firma di Riccardo Magi (+Europa), che ...

Prescrizione - Bonafede : “Nessuna apocalisse da gennaio 2020 - primi effetti a partire dal 2024” : “Non mi sono chiuso a nessuna forma di confronto” ma “la narrazione per cui dal primo gennaio c’è l’apocalisse della Prescrizione è sbagliata. Essendo quella una norma di diritto sostanziale e applicandosi ai reati commessi dal primo gennaio, avrà i suoi primi effetti non prima del 2024. Ringrazio chi dice che avrà effetti prima, sarebbe un record per la riduzione dei tempi”. Così il ministro della Giustizia, ...

Altro che “bomba atomica” la riforma Bonafede sulla Prescrizione è inutile : Oggi è iniziata la settimana di agitazione indetta dall’Unione delle Camere Penali Italiane (Ucpi) per protestare contro l’entrata in vigore, prevista il 1 gennaio 2020, della riforma Bonafede che abroga di fatto la prescrizione dopo una sentenza di primo grado, sia essa di condanna che di assoluzio

Incontro Pd-Bonafede - exit strategy Prescrizione : Una norma salva-processi. E' questa una possibile 'exit strategy', riferiscono fonti parlamentari, sulla quale starebbero lavorando Pd e M5s per trovare un accordo sulla riforma della prescrizione. E' lo scoglio piu' delicato in questa prima fase di navigazione del governo. Perche' finora il ministro Bonafede ha spiegato che la riforma della prescrizione non si tocca, anche perche' - questa la tesi - i suoi effetti si avvertiranno tra tre o ...