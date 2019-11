Premier League | risarcimento da 385 mila sterline per pirateria

Premier League - Unai Emery esonerato dalla panchina dell'Arsenal : È arrivata l'ufficialità stamattina, ma era da tempo che gli esperti parlavano di questa possibilità. Con un comunicato ufficiale, l'Arsenal annuncia di aver esonerato l'allenatore della prima squadra Unai Emery, affidando per il momento la panchina a Freddie Ljungberg, ex calciatore storico dei Gunners e allenatore l'anno passato della squadra Under-23, assistente della prima squadra in questa stagione. La decisione arriva a seguito della ...

Karate - Premier League Madrid 2019 : si chiude la stagione con ben 49 azzurri impegnati : Si chiude la stagione della Premier League di Karate 2019. Dopo le tappe di Parigi, Dubai, Rabat, Tokyo, Shanghai e Mosca, infatti, sarà il tatami della Pabellón Multiusos Madrid Arena ad essere protagonista dell’ultimo appuntamento del calendario, che andrà ad eleggere i “Grand Winners” di ogni categoria. Il programma scatterà nella mattinata di venerdì 29 novembre e si concluderà con le finali di domenica 1 dicembre. Saranno ...

Karate - Premier League Madrid 2019 : si chiude la stagione con ben 49 azzurri impegnati : Si chiude la stagione della Premier League di Karate 2019. Dopo le tappe di Parigi, Dubai, Rabat, Tokyo, Shanghai e Mosca, infatti, sarà il tatami della Pabellón Multiusos Madrid Arena ad essere protagonista dell’ultimo appuntamento del calendario, che andrà ad eleggere i “Grand Winners” di ogni categoria. Il programma scatterà nella mattinata di venerdì 29 novembre e si concluderà con la finali di domenica primo dicembre. ...

Premier League - l’incubo di Kantè : il centrocampista minacciato di morte dal suo ex agente : N’Golo Kantè minacciato di morte dal suo ex agente dopo la decisione di cambiare procuratore: la clamorosa rivelazione dei media francesi L’improvviso aumento di valore, le sirene del Chelsea sul giocatore pronto a strapparlo al Leicester a suon di milioni e la firma su un ricco contratto. N’Golo Kantè nell’estate del 2016 si è iscritto al registro dei top player, diventando uno dei migliori centrocampisti ...

Karate - Premier League Madrid 2019 : programma - orari e tv : Durante il weekend si svolgerà a Madrid la settima e ultima tappa della Premier League 2019 di Karate. Appuntamento da non perdere, dunque, per tutti gli appassionati di questa disciplina, dal momento che gli atleti migliori al mondo si sfideranno per ottenere un prestigioso successo ma anche per guadagnare punti preziosi in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’evento prenderà il via nella mattinata di venerdì 29 Novembre e si concluderà ...

Risultati Premier League - 13ª giornata – Monday night all’Aston Villa : la classifica [FOTO] : Risultati Premier League – In Inghilterra si scende in campo per la tredicesima giornata di Premier League. Turno che si è aperto con West Ham-Tottenham, buona la prima per Mourinho che ha vinto in trasferta per 2-3. Nel pomeriggio, solo vittorie esterne. L’Arsenal si salva in extremis trovando il pari interno (2-2) contro il Southampton. Non sbaglia un colpo il Liverpool, che vince in casa del Crystal Palace, così come il ...

Risultati Premier League - 13ª giornata – Lo Sheffield fermo lo United : la classifica [FOTO] : Risultati Premier League – In Inghilterra si scende in campo per la tredicesima giornata di Premier League. Turno che si è aperto con West Ham-Tottenham, buona la prima per Mourinho che ha vinto in trasferta per 2-3. Nel pomeriggio, solo vittorie esterne. L’Arsenal si salva in extremis trovando il pari interno (2-2) contro il Southampton. Non sbaglia un colpo il Liverpool, che vince in casa del Crystal Palace, così come il ...

Risultati Premier League - 13ª giornata – Il Manchester City supera il Chelsea : la classifica [FOTO] : Risultati Premier League – In Inghilterra si scende in campo per la tredicesima giornata di Premier League. Turno che si è aperto con West Ham-Tottenham, buona la prima per Mourinho che ha vinto in trasferta per 2-3. Nel pomeriggio, solo vittorie esterne. L’Arsenal si salva in extremis trovando il pari interno (2-2) contro il Southampton. Non sbaglia un colpo il Liverpool, che vince in casa del Crystal Palace, così come il ...

Risultati Premier League - 13ª giornata : il programma completo e la classifica aggiornata : Risultati Premier League – In Inghilterra si scende in campo per la tredicesima giornata di Premier League. Turno che si aprirà con West Ham-Tottenham. Arsenal e Liverpool impegnate nel pomeriggio di sabato contro, rispettivamente, Southampton e Crystal Palace. Attesa per il big match delle 18,30 tra Manchester City e Chelsea. Domenica il Manchester United va sul campo dello Sheffield. Monday night tra Aston Villa e Newcastle. Il ...

Premier League 13^ giornata : apre Mourinho - West Ham-Tottenham in tv su Sky il 23 novembre : La tredicesima giornata di Premier League inizia domani da Londra con un interessante derby tra due squadre in piena crisi: West Ham e Tottenham. La partita segnerà il debutto di José Mourinho sulla panchina degli Spurs, il tecnico di Setubal subentra a Mauricio Pochettino esonerato a causa della negativa partenza in campionato. In effetti, i numeri sono impietosi: la squadra vice campione d’Europa è già in ritardo di 11 punti sulla zona ...

Tottenham - Josè Mourinho torna in Premier League dopo 11 mesi dall’esonero dal Manchester United : sarà la volta buona? : Josè Mourinho torna ad allenare in Premier. Il portoghese è il nuovo allenatore del Tottenham. Lo Special One prende il posto di Mauricio Pochettino esonerato ieri sera. L’ex allenatore dell’Inter, del Chelsea e del Manchester United, ha firmato con la squadra inglese un contratto fino alla fine della stagione 2022-23. “Sono entusiasta di entrare a far parte di un club con un patrimonio così grande e sostenitori così appassionati”. ...

Mourinho si prepara per il ritorno in Premier League : La redazione di Sky Sport riporta in merito al futuro della panchina del Tottenham dopo l’esonero di Pochettino. Mourinho resta alla finestra per un possibile ritorno in Premier. “Mauricio Pochettino e il Tottenham, fine della storia. L’allenatore argentino è stato esonerato dagli Spurs, che hanno comunicato la decisione attraverso una nota ufficiale. Pochettino paga un avvio di stagione particolarmente complicato in ...

Premier League – Rivoluzione Tottenham - esonerato Pochettino : Il Tottenham cambia tutto ed esonera Mauricio Pochettino. Dopo cinque anni alla guida degli Spurs il tecnico argentino lascia il posto. Si chiude inevitabilmente un’epoca per la formazione londinese che aveva avuto un avvio di stagione non proprio esaltante L’annuncio del club attraverso i canali ufficiali ed i sociale “Il club annuncia che Pochettino e il suo staff sono stati sollevati dal loro incarico”, La decisione ...

Premier League : trovata bomba inesplosa nei pressi dello stadio - West Ham-Arsenal a rischio rinvio : Uno dei tanti derby di Londra, quello tra West Ham e Arsenal, rischia seriamente di subire un rinvio. La causa è il ritrovamento di una bomba inesplosa a pochi metri dal London Stadium. Si tratta del ritrovamento di una bomba inesplosa piuttosto datata e il Mirror dà per certo che si tratti di una carica risalente alla seconda guerra mondiale. La bomba è stata ritrovata in maniera del tutto casuale, grazie a dei lavori di ristrutturazione ...