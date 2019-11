Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 29 novembre 2019) E' di un morto e 4 feriti il primo bilancio dell'attacco avvenuto oggi a Londra. Una sparatoria e' avvenuta suldove unche correva con un coltello in mano e' stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco.ipotizza che l'attacco sia legato al "terrorismo", aggiungendo tuttavia che le circostanze siano ancora "non chiare".Ile' in stato di blocco da circa due ore dopo che le autorita' dihanno diramato l'allerta di "major accident". Al momento, si contano quattro feriti e un morto che non e' l'aggressore. Dalle prime ricostruzioni, l'aggressore ha avuto una colluttazione con persone in abiti civili prima di essere neutralizzato della, intervenuta pochi minuti dopo l'allarme scattato alle 14 ora locale circa, le 15 in Italia. Lo mostrano le immagini di un video rimbalzato sui media britannici, dove si vede unper terra, ...

Adnkronos : #Londra, attacco a #LondonBridge: polizia uccide un uomo - _Laurainbow : RT @onitapebiru: La politica del terrore sta funzionando a metà, molta gente ha paura di uscire e non poter tornare a casa ‘Supporto la p… - ilfogliettone : Polizia uccide un uomo sul London Bridge, arrestato l'aggressore. Scotland Yard, 'terrorismo' -… -