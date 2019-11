Polański porta sullo schermo il vero cancro dell’antisemitismo

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 29 novembre 2019) L’ultimo “”, “L’ufficiale e la spia”, la storia del capitano ‘ebreo’ Alfred Dreyfus, che il regista francese trae dal romanzo-soggetto di Robert Harris che lo adiuva anche come sceneggiatore, è semplicemente un capolavoro. La storia è nota a i più: il 5 gennaio 1895 il capitano di artiglieria Alfred Dreyfus (Louis Garrel) viene degradato e condannato alla detenzione in un’isola infernale: avrebbe passato informazioni al nemico tedesco. Ma in realtà il Consiglio di guerra che lo giudica si basa su un dossier falso e su una falsa perizia calligrafica del ‘borderò’ incriminato. Da questa vicenda, l’unico che trae qualche beneficio è il maggiore antisemita Marie-George Picquart (Jean Dujardin) – che ha una relazione con la signora Monnier (Emmanuelle Seigner) – che approfittando della malattia del precedente titolare diviene tenente colonnello e comandante del servizio di ...

