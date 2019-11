PIL Italia nel terzo trimestre

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende il PIL Usa - 27 novembre 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende diversi dati macroeconomici rilevanti, tra cui il Pil Usa del terzo trimestre

Ocse - PIL a +0 - 4% nel 2020 : «Italia comincia a rivedere la luce - bene così» : «La crescita dovrebbe riprendere molto gradualmente con uno 0,4% nel 2020», ha detto Laurence Boone, capo economista dell’Ocse alla presentazione dell’Economic Outlook

L'Ocse ritocca in positivo le stime del PIL italiano : «Si torna a vedere la luce» : Revisione al rialzo da parte delL'Ocse delle stime di crescita dell'Italia nel 2019 e conferma delle previsioni per il 2020, con una marginale accelerazione nel 2021, anche se in Italia...

Ocse alza stima PIL Italia 2019 a +0 - 2% : 12.55 L'Ocse alza le stime del Pil Italiano di quest'anno a +0,2%, conferma le previsioni di crescita 2020 a +0,4% e per il 2021 prevede una ripresa a +0,5%. Ma dall'Economic Outlook emerge anche che il debito pubblico salirà al 136% del Pil, per poi scendere dal 2021. Quindi l'Ocse esorta ad un "credibile piano fiscale di medio termine, assieme ad ambiziose riforme strutturali". Vede poco spazio di manovra per allentare le tasse. E al governo ...

Lo spreco alimentare vale 15 miliardi di euro : quasi l’1% del PIL italiano : Secondo l’annuale rapporto dell’osservatorio realizzato da Last Minute Market e SWG il valore del totale del cibo che gettiamo è pari allo 0,88% del Pil. Tre miliardi arrivano dagli sprechi di filiera, tra produzione e distribuzione

Italia ultima in Europa sulla ricerca : si investe solo il 1 - 3% del PIL contro il 2% di media Ue : Italia fanalino di coda per i finanziamenti alla ricerca. Nel nostro Paese, infatti, solo l’1,3% del Pil è destinato al settore contro poco più del 2% della media dei Paesi dell’Unione europea. Ancora minore è l’impegno nei confronti della ricerca clinica, che ha nella cura delle malattie l’obiettivo primario. Eppure, il settore della ricerca medica contribuisce in modo significativo all’economia del Paese, con posti di lavoro qualificati, alto ...

Automotive - I dazi di Trump potrebbero colpire lo 0 - 3% del PIL italiano : L'economia globale rallenta e il settore automobilistico, pro-ciclico per antonomasia come direbbero i macro-economisti, è tra i comparti che più ne risentono. La causa principale è nota ormai da tempo anche a chi non conosce le fondamenta dell'economia: la debolezza degli scambi commerciali prodotta dalle politiche protezionistiche varate soprattutto dall'amministrazione Trump. Oggi, per la precisione a mezzanotte, scade il ...

Bankitalia : possibile +1% PIL nel 2021 : 11.57 "Per il 2021 l'obiettivo di crescita (1,0 per cento) è un po' superiore alla stima diffusa dalla Commissione europea (0,7%);non è fuori portata,ma per raggiungerlo appare necessario che si mantengano condizioni finanziarie distese e che non si indebolisca ulteriormente il quadro internazionale". Lo ha detto il vice direttore generale di Bankitalia Signorini davanti alle commissioni Bilancio di Senato e Camera La stima di una crescita Pil ...

Climate change - tegola sull’Italia : dal 2050 costerà l’8% del PIL : Una nuova metodologia di analisi, che combina i dati economici con quelli climatici ad alta risoluzione spaziale, per il nostro Paese stima dal 2050 una perdita del prodotto interno sette volte superiore a quelle degli studi precedenti. Pesantissimo in particolare l’impatto nel Mezzogiorno: la disuguaglianza con il Nord è destinata ad aumentare del 16% nel 2050 e del 61% nel 2080

SPILLO/ La ricchezza dell'Italia è troppo vecchia : C'è un divario importante di ricchezza tra anziani e giovani in Italia. Una situazione che non aiuta l'economia del Paese

Pensioni anticipate e LdB2020 - per il M5S 'Quota 100 è un PILastro dell'Italia' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 9 novembre 2019 vedono emergere nuove prese di posizione in merito alla quota 100 ed alla riforma del sistema previdenziale. Dal governo si conferma l'importanza dell'opzione di quiescenza che consente l'accesso all'Inps a partire dai 62 anni di età e con 38 anni di versamenti. Non mancano però critiche dai tecnici, mentre dal Parlamento si auspica che il confronto tra esecutivo e parti sociali possa ...

LIVE Nuoto - Nico Sapio 2019 in DIRETTA. Finali 8 novembre - Record italiani di Mora nei 200 dorso e Fangio nei 200 rana! PILato vince i 50 rana. Personale di Quadarella nei 400 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.35: tre Record italiani, cinque pass diretti per Glasgow e diversi altri risulatti molto interessanti: questo il bilancio di una prima giornata scoppiettante del Trofeo Nico Sapio di Genova. Appuntamento a domani a tutti gli appassionati di Nuoto e grazie per averci seguito. Buona serata 18.33: Primo posto per DomeNico Acerenza nei 1500 con il crono di 14’41″18 (Record dei ...

